Metallica agradece a Ennio Morricone por dejarlos usar su música

Metallica despidió al emblemático compositor Ennio Morricone, fallecido este lunes en Roma a los 91 años, con un breve pero sentido mensaje en las redes sociales.

No en vano, la banda californiana lleva prácticamente cuarenta años empezando sus conciertos con 'Ecstacy of Gold', la famosa canción de la película "El bueno, el malo y el feo" dirigida por Sergio Leone en 1966.

También lee: Ennio Morricone, seguidores "devastados" se despiden del "maestro"

Antes de que la banda originaria de Los Ángeles, California salga al escenario a tocar, esta épica canción de spagueti western sirve como preámbulo para preparar al público, que la corea al unísono como si el tema fuera de Metallica .

El grupo recordó precisamente en su mensaje de despedida: "Gracias por crear el ambiente para tantos de nuestros espectáculos desde 1983".

R.I.P. Ennio Morricone

Your career was legendary, your compositions were timeless. Thank you for setting the mood for so many of our shows since 1983. pic.twitter.com/ac1QZ9QLPs

— Metallica (@Metallica) July 6, 2020