Maribel Guardia no guarda cuarentena y acude a presentación de disco

No importó la recomendación que el gobierno Federal y el de la Ciudad de México lanzaran hace unos días para que la gente guarde cuarentena y sana distancia debido a la pendemia que se vive por coronavirus Covid-19, Maribel Guardia, Rodrigo de la Cadena, entre otros asistieron a la presentación del disco tributo a Gualberto Castro.

Acompañado por la viuda de Gualberto, Gundy Becker, y el caricaturista Luis Carreño, cuya ilustración es la portada del material, Rodrigo interpretó algunos temas del autor y relató la importancia que tuvo en su carrera.

Durante el evento Maribel recordó con nostalgia cómo el día de su boda Gualberto cantó para ella.

"A él lo admire toda la vida; desde antes de conocerlo, de tener el honor de ser su amiga, escucharlo para mí fue increíble. Un hombre que escuchabas y se te eriza a la piel", dijo.

"Cuando me iba yo a casar mi sueño era que él me cantara el 'Ave María'. Era soñar demasiado porque cualquiera me hubiera dicho que no y le hablé y dijo cuenta conmigo", relató.

Maribel además reconoció el amor que había entre el músico y Gundy.

"Muchas gracias por seguir el legado de Gualberto, quererlo tanto, hacerle tantos homenajes desde que murió", agradeció Becker.

De acuerdo con Rodrigo el evento de realizó considerando las normas de higiene pedidas por la Organización Mundial de Salud por el tema de coronavirus (Covid-19).