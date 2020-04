María León y Guadalupe Pineda le ponen a la cuarentena sonido de trova

Como parte de una iniciativa que Guadalupe Pineda ha puesto en marcha en sus redes sociales, con la que todos los miércoles ofrece un concierto en vivo, hoy colaboró con María León en un par de canciones.

Ambas tapatías, se dieron cita a las 18:30 en el Instagram de Pineda, quien además estaba transmitiendo al mismo tiempo en Facebook.

Con pianista en vivo y el apoyo de su hija Mariana, Pineda interpretó temas como "La cigarra", con el que contó sus anécdotas junto a Mercedes Sosa; "Drume Negrita", una canción de cuna y "Unicornio Azul", con la que recordó a su padre.

Además, aprovechó para reflexionar acerca de la crisis sanitaria actual y la la labor de los artistas durante esta época.

"El artista es quien llega a tocar esas fibras del corazón, dar un apapacho. Yo creo que la música como a mí me rescato, a ustedes también los puede rescatar, la música es paz y esperanza", dijo.

Una vez que entró María León a la transmisión, Pineda le hizo una entrevista sobre su carrera, con preguntas como: ¿Cuándo empezaste a cantar? y ¿Cómo se dio la complementación en tu carrera: de cantar, bailar y actuar? Después interpretaron "El tiempo de ti", una canción de María que grabaron juntas para el disco "Homenaje a los grandes compositores", de Guadalupe.

María agradeció la invitación confesando que su acercamiento con Guadalupe Pineda significó una reconciliación con su pasado.

"Mi abuelo me ponía canciones tuyas y el día que yo me decidí a no seguir el género de la música mexicana, mi abuelo y yo nos enemistamos para siempre y después el murió y el día que yo tuve la oportunidad de cantar con ustedes se volvió mi reconciliación personal y con mi abuelo y es algo que te debo a tí y a Eugenia y para mí es un honor que escogieras que sea parte de este disco", afirmó León.

Finalmente, a petición de los fans, Mariana, la hija de Guadalupe sugirió que cantaran otro tema no planeado y las dos se decidieron por "Coincidir", originalmente de Fernando Delgadillo.

La reunión que comenzó con 116 visitantes, duplicó el número para la recta final, con 416 vistas y luego de una hora, Guadalupe se despidió no sin antes anunciar que su próximo invitado será el pianista Raúl Di Blasio y para cerrar dedicó a los médicos y enfermeras la canción "Guerreros de luz" de Paco Padilla.

