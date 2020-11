Malcolm Young, muy presente en “Power Up”, el nuevo disco de AC/DC

A través de décadas, muertes y desastres, AC/DC sigue sonando como un trueno.

Tras 47 años juntos, y con una alineación casi igual a la original, los rockeros lanzaron el viernes “Power Up”, su primer álbum en seis años.

También es el primero desde la muerte de Malcolm Young en 2017. Malcolm fundó la banda en Sydney, Australia con su hermano menor, Angus, en 1973. “Power Up” está dedicado a él y lleno de su espíritu y composiciones.

“Todos sentimos a Malcom con nosotros, él estaba ahí. No somos el tipo de personas espirituales, ¡pero vaya!”, dijo el vocalista Brian Johnson, de 73 años en una entrevista vía Zoom desde su casa en Sarasota, Florida.

“Malcolm tenía un carácter muy fuerte en la vida real, y el hecho de que haya muerto no va a parar eso. Él estaba ahí, en todas partes, y creo que se puede percibir en el álbum”.

Las 12 canciones fueron coescritas por Malcolm y Angus Young, y seleccionadas por el Young más joven de entre un grupo de temas inéditos que se fueron acumulando durante la larga trayectoria del grupo.

“Malcolm y yo a lo largo de los años, cuando hacíamos un disco, siempre llegábamos con muchas canciones buenas”, dijo Angus Young, de 65 años, vía Zoom desde su casa en Sydney. “Siempre teníamos un montón de canciones extra que dejábamos fuera y todas eran canciones realmente maravillosas”.

La mayoría provienen de un periodo fecundo de composición durante una brecha entre discos del 2000 al 2008, y Angus Young eligió aquellas que evocaban más a su hermano.

“Me concentré en las que sabía que eran las favoritas de Mal”, dijo Young. “Es un proyecto apropiado para él. Siempre le gustó ser sencillo y directo, así que sentí que, ¿qué mejor que su música?”

El 17mo álbum de estudio de AC/DC, cuyo primer sencillo, el tema con toques blues “Shot in the Dark”, salió en octubre, rebosa de los mismos acordes estruendosos y burlas de colegial que llevaron a la banda al estrellato con álbumes como “Highway to Hell” y “Back in Black”.

Este último también estaba dedicado a un miembro de la banda recientemente fallecido: su cantante original Bon Scott, quien murió en 1980.

“Hay similitud entre la tragedia de Bon y la de Mal”, dijo Angus Young.

Malcolm Young padecía demencia y esto llevó a su muerte. Su sobrino Stevie Young lo reemplazó en “Rock or Bust” de 2014 y nuevamente en “Power Up”, aunque a sus 63 años no es ningún muchachito.

“Conocemos a Stevie de toda la vida. Ha estado con nosotros por décadas”, dijo el bajista Cliff Williams vía Zoom desde su casa en Carolina del Norte. “Así que no fue necesario tratar de que encajara”.

Después una gira difícil en 2016, que Johnson no pudo terminar debido a una pérdida de audición que se fue empeorando, parecía que los clásicos miembros de la banda nunca volverían a tocar juntos.

Desde entonces, Johnson se ha equipado con la última tecnología auditiva y estaba ansioso de volver al escenario, en especial después de sentir lo bien que funcionó ensayar con la banda a toda potencia.



“Fue muy divertido estar con los chicos y sentí que yo estaba bien equipado para salir al ruedo”, dijo Johnson. “Mi cinturón de municiones estaba lleno y estaba listo para hacerlo”.

El álbum se grabó entre 2018 y principios de 2019, y a comienzos del 2020 comenzaron los ensayos de preparación para la fecha planeada de lanzamiento.

“Ensayamos bastante porque esperábamos poder dar algunos conciertos”, dijo Young.

“Luego de un par de semanas el mundo comenzó a cerrar”.

Cuando el coronavirus alcanzó niveles pandémicos, el álbum fue engavetado y la banda cesó sus actividades, con cada integrante aislado en otro continente con familiares y amigos.

Tras casi un año, la banda y Columbia Records decidieron lanzar el disco en noviembre.

“Estamos haciendo muchas cosas promocionales para dejarle a la gente saber, difundir el mensaje de que AC/DC tiene un nuevo álbum”, dijo Young. “Esperamos alegrarlos”.

rad