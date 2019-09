Lucía Méndez agradecida con Camilo Sesto

Lucía Méndez está agradecida con Camilo Sesto por compartir su música y enseñanzas con ella.

Para la cantante se trata de una gran pérdida; explica que Camilo era una gran persona y la noticia de su fallecimiento -dada a conocer este fin de semana- le parte el corazón.

"La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo Sesto. De verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en que estuve en su casa, cuando cocinaba él que era maravilloso anfitrión, tomar vino", contó.

"Maravilloso, guapísimo, cantante, extraordinario en todo".

Camilo fue pieza clave en la carrera de Lucía Méndez. En su sexto álbum de estudio, "Cerca de ti", el español fungió como productor y le escribió temas como "Culpable o inocente", "Qué clase de hombre eres tú" y "Amiga mía".

"Fue impresionante el éxito que tuve del ranchero (o sea de Juan Gabriel) a Camilo Sesto", dijo la cantante.

"Me dio canciones maravillosas en momentos en que yo estaba muy triste y muy enamorada de alguien que me sentía atada a nada".

La intérprete recordó el tiempo que compartieron juntos como cuando, junto a su madre, lo visitaban en España además de recordar que personajes de la música como Juan Gabriel lo admiraban.

"Ya no lo voy a ver y sí me duele mucho así como me dolió Juan Gabriel, gente que marcó mi vida, mi padrino en la balada, el que me enseñó a cantar con sentimiento, el que era muy amigo de mi madre".

al