Louis Tomlinson, lanzará mañana su primer disco como solista, desde su salida de One Direction. Dicho álbum llevará por título "Walls" y su video ha superado las 2.3 millones de reproducciones en 10 días.

El artista británico se ha vuelto tendencia ya que ha mantenido al tanto a sus seguidores con la promoción del disco. También ha mostrado agradecimiento a los fans por todo el apoyo que le han brindado.

Thank you so much for the support so far on the album. You're all incredible! Your support blows my mind.

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) January 31, 2020