Los de Abajo: La cultura debe ser parte de la canasta básica

Yoku Arellano integrante de la banda de ska Los de Abajo considera que la cultura es uno de los sectores más golpeados en las crisis, como la que se vive ahora en México por el Covid-19 y desearía que las autoridades correspondientes consideraran ese sector como parte esencial de la canasta básica de los mexicanos.

“La cultura es lo primero que sale golpeado en una crisis de este tamaño, siempre hemos estado en disputa con el sistema cultural mexicano, porque ha estado lleno de compadrazgos, de familiares, amigos y hay que detener eso, creo es un momento importante de ver que la cultura es parte importante de la canasta básica, ¡ojo! todos necesitamos comida, insumos básicos, pero la gente en su casa siempre escucha música, por eso opino que es parte de la canasta básica de los mexicanos”, comentó a EL UNIVERSAL el líder de la banda.

“Cuando fue el pico de la violencia en la época Calderonista, cuando fue la violencia de los cárteles, a nosotros nos tocó ir a lugares que estaban devastadas como Ciudad Juárez y creo que a través de la música, de los teatros, la danza, la cultura, un tejido social se puede resarcir. Es mejor que un niño sepa tocar la guitarra, aprenda a pintar o lo que sea, a que se vaya directo a la venta de las drogas, que se vaya a robar”, ahondó.

De acuerdo al baterista de la banda, este tipo de problemas en la cultura también están ligados a los sociales, los cuales han sido descuidados y afectan mucho más a los lugares marginados, en donde las personas luchan por sobrevivir y por esa búsqueda de supervivencia se crean nuevos problemas, creando una cadena sin fin.

“Tenemos que cambiar la relación que tenemos con la naturaleza, pero para que sea respetada, tenemos que hacer frente de los rezagos y de las deudas que tiene la misma sociedad mexicana y el mundo, como puedes pedirle a un señor en Michoacán que no corte un árbol en donde llegan las mariposas monarca, si su familia está muriendo de hambre y no tiene que comer y aparte si una mafia que controla los ejidos también corta los árboles y entonces se ve obligado a hacerlo porque tiene que vivir y si no se atienden los problemas sociales de la gente de campo y ciudad, las personas no van a respetar la naturaleza, es una cadena que nunca para”, explicó.

Es por esta razón que la banda ha decidido, durante este confinamiento, mostrar una parte poco conocida de ellos y alejándose de las tendencias musicales del momento, buscan mostrar en un compilado de canciones que llevará por nombre “Ofrendas” este tipo de mensajes, el primer sencillo se llama “Tierra húmeda”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“La canción habla de ese momento en donde aparece este indígena Manuel, que nació ahí, creció ahí y no tiene idea que su tierra tiene un valor grande para una empresa o una organización y de repente se la quitan, venden la tierra y después lo matan”, informó.

rad