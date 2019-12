Tras los desmanes que hace un mes se realizaron dentro del festival de metal, Knotfest, la empresa organizadora Live Talent anunció por medio de un comunicado que ya tiene la mecánica de compensación para las personas que se quedaron con las ganas de ver a las bandas estelares, intercambiando boletos del primer festival al Hell & Heaven, pero esto no fue bien recibido por los afectados.

Utilizando sus redes sociales, los organizadores lamentaron lo ocurrido el pasado 30 de noviembre cuando un grupo de personas saltaron las vallas protectoras en protesta por el retraso que tuvo Evanescense, esa noche y posteriormente la cancelación de la banda de Arkansas al igual que la de Slipknot.

La furia envolvió a los presentes y destruyeron la batería de Ben Moody, situación que aclaró Live Talent en el inicio de su anuncio, que habrá acciones legales contra los que resulten responsables.

Sin embargo, a la empresa ya le llovió cometarios negativos antes dicho intercanmbio, ya que muchos de los que asistieron al primner evento ya no quieren saber nada de lo que ellos están produciendo.

"Yo compré para Knotfest, ForceFest y Hell, ya no quiero ir al Hell and Heaven y por lo visto ya tengo muchas más entradas para un evento que ya no quiero ni ir".

"Y a los que no nos interesa asistir a su concierto que puede igual salir con alguna jalada como ustedes acostumbran. Por segunda vez están mintiendo en otro comunicado habían dicho que para ver a slipknot no para otro de sus eventos y los que quisieran el reembolso también darían información, y un comunicado antes era para entrar al force fest y lo borraron. @profecomx por favor no dejen que esta promotora haga así las cosas".

"Yo viaje desde Guatemala. Y no me puedo ir al H&H , agradezco me indiquen como será mi reembolso", "Regresenme mi dinero", "Supuestamente los abonos ya se agotaron y aquí dicen que será el 50% de descuento? Van a volver a vender boletos de más...".

Asumiendo la responsabilidad con cada uno de los afectados y reafirmando que la decisión de cancelar el evento fue la correcta, dicha empresa reveló que las personas afectadas tendrán el 100 por ciento de compensación, pero en el boleto individual del próximo festival de metal Hell & Heaven que se celebrará el 14 y 15 de marzo del 2020.

Eso quiere decir que no regresarán el dinero, pero que podrán cambiar los boletos para el día que la gente quieran, pero antes tendrán que contar con la entrada física o digital del Knotfest.

Los asistentes que hayan adquirido el abono del día sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre recibirán un descuento de compensación del 50 por ciento, por los dos días del "Hell & Heaven".

La mecánica para hacer válidos los descuentos para boletos digitales y físicos se dará a conocer el 31 de enero a través de la página oficial y redes sociales de Live Talent y estará vigente hasta el 28 de febrero del 2020.

Por último, los organizadores se disculparon con el público en general y aseguraron estar comprometidos en seguir mejorando. Así mismo explicaron que seguirán cuidándose de sus competidores y agradecieron el respaldo de las bandas, agencias, managers y medios.



al