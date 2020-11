Natalia Lafourcade está feliz porque su disco "Un canto por México, Vol. 1" ganó el premio al álbum del año — una categoría dominada por los hombres; en total recibió tres galardones, empatando con Carlos Vives y Rosalía, al llevarse también mejor canción alternativa por “En cantos”, con iLe; y mejor canción regional mexicana por “Mi religión”.

Aunque no estuvo presente para recibir los galardones, debido a las medidas implementadas por la pandemia del Covid-19, Lafourace, a través de su cuenta de Instagram, expresó todo lo que ha sido para ella que su más reciente material discográfico haya ganado tantos momentos valiosos, y sobre todo, que esté poniendo en alto la mexicanidad.

Natalia festejó que gracias a este material, el folclore de nuestro país pueda conocerse en otros rincones del mundo, reiteró lo orgullosa que se siente de ser mexicana y de sus ganas de seguir cantando para todos "en mi pueblo, en mi campo, en mis ciudades, en el mundo y donde quiera que se pueda".

"Amigos y amigas me siento profundamente agradecida por este momento. "Un canto por México" ha ganado tantos momentos valiosos. Nació con la intención de recaudar fondos para reconstruir El centro de Documentación del Son Jarocho. Un centro comunitario en donde el son jarocho, que es uno de nuestros tantos patrimonios culturales y musicales, se mantiene vivo a través de los tiempos. Se dibujó un sueño y se construyó una gran familia llena de amigos y amigas, de seres humanos entregados a este servicio. De músicos y músicas compartiendo su alma y espíritu en cada nota, cada acorde, cada respiro. Y cuando terminamos el disco brincábamos de orgullo por tener una pieza musical que vibra nuestra mexicanidad, nuestra cultura, nuestra esencia. Y cuando hicimos aquel concierto celebramos completar los fondos necesarios para comenzar la reconstrucción del CDSJ. Nada de esto habría sucedido si no fuera por una comunidad de gente maravillosa involucrada en esta causa. Hoy tenemos los corazones felices y orgullosos de recibir el reconocimiento de la academia y de mis compañeros y compañeras colegas en este camino. ¡GRACIAS! No me lo esperaba, estaba lejos en ese silencio necesario para seguir adelante. De pronto ese silencio se interrumpió con nuestros gritos y brincos de emoción. Lo que más me emociona es saber que nuestro folclore puede conocerse en otros rincones del mundo, porque en él hay una enseñanza muy importante donde sus semillas ancestrales son la base de su fuerza, porque en su alma existe una sabiduría necesaria simple pero profunda de la vida y sus matices. Es importante recordarla y más en estos tiempos, principalmente el amor, el respeto, la empatía, amar quienes somos, nuestras raíces, aquello que nos compone.

Y amo ser mexicana y haberme dado cuenta de lo tanto que quiero cantar para todos y todas en mi pueblo, en mi campo, en mis ciudades, en el mundo y donde quiera que se pueda. Siempre recordando de donde vengo. A mis compañeros en la terna quiero dedicar este premio. Ya es de todos. Es de la música. Es del trabajo en equipo. Es del trabajo de comunidad. De la fraternidad y los abrazos llenos de humanidad...", se lee.



En un segundo mensaje, Lafourcade agradeció el trabajo en equipo que se requirió para hacer realidad "Un canto por México", y enfatizó que el verdadero éxito está en compartir.

"Es ahí donde vive el éxito. Es ahí donde vive lo verdaderamente valioso e importante: en abrirnos a compartir y así fue hacer Un canto por México. Qué felicidad recordar y seguir sintiendo que en este barco somos muchos los que navegamos un inmenso mar. Gracias, gracias. Gracias vida".

