La voz de Bohemian Rhapsody quiere oír a los mexicanos

El cantante canadiense, Marc Martel cuenta con una poderosa voz que más de una vez ha cautivado a quienes lo escuchan, su similitud con la voz de Freddie Mercury no es desapercibida y gracias a esto, Martel ha puesto en marcha un nuevo proyecto con su banda The Ultimate Queen Celebration.

Martel, a pesar de tener una voz que siempre invita a las personas a pensar que el mismísimo vocalista de Queen está presente en la sala, asegura que nunca ha considerado ser un imitador de Mercury, sino su propósito es mantener vivo el talento y sensibilidad que el cantante tuvo en vida.

“Yo no soy un imitador, soy un cantante de tributo, es una celebración de la música, no una imitación de ella. No puedo evitar sonar como Freddie Mercury naturalmente, no importa lo que cante, la gente siempre me dice que sueno como él. Lo he aceptado.

“No puedes esconder el talento verdadero, creo que cuando él creaba arte era universal, Freddie siempre fue él mismo sin tener que disculparse por ello. Al mismo tiempo creaba música que las personas podían cantar con él e identificarse y creo que eso es parte de ser humano, cada uno es único y esto es lo que nos hace humanos, esto es lo que Freddie Mercury hizo con su arte”.

Posterior a ser seleccionado como aquel que interpretaría la voz de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, película biográfica de la banda inglesa, Martel considera que su proyecto tiene el fin de llevar a los fanáticos de Queen un momento de felicidad y nostalgia.

“Por supuesto tocamos los más grandes éxitos de Queen en el espectáculo, canciones que todo el mundo ama”.