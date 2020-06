La Sonora Santanera dará regalo por el Día del Padre

Vivimos en una nueva era en donde ya se puede disfrutar de un concierto desde la comodidad del hogar, comenta Juan Carlos Navarrete integrante de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, quien opina que ya no hay pretexto para no ver a tu artista favorito debido a la lejanía o al tiempo.

“Vivimos en una nueva era, yo creo que los conciertos van a ser tanto virtuales como presenciales, nos decían antes: ‘es que no pude verlos porque se presentaron muy lejos de mi casa’ o ‘me enteré que estaban aquí pero estaba lloviendo’, pero yo creo que con esto ya no hay pretexto para no ver a la Sonora Santanera. Ya desde tu comodidad, desde tu televisión, sólo o con tu familia, ya sea en la noche, acostado puedes disfrutar del concierto”, dijo Juan Carlos a EL UNIVERSAL.

La agrupación fundada por Carlos Colorado celebrará el Día del Padre con un concierto especial que transmitirán por medio de las plataformas digitales este 21 de junio a las 18:00 horas, el precio del boleto será de 100 pesos.

Y aunque todos los miembros de la agrupación se encuentran muy felices por realizar su primera presentación después de la cuarentena, si tuvieron que afrontar el reto de las normas establecidas por la nueva normalidad, como el mantener los protocolos de salud.

“Durante los ensayos fue una emoción volver a ver a los compañeros, pero cuidándonos entre nosotros, siguiendo los protocolos de seguridad, usando gel antibacterial, caretas, cubrebocas, entonces si fue algo emotivo pero a la vez feo, por no poder abrazar a tus compañeros durante tanto tiempo, porque al final ya son parte de tu familia. Fue un reto la cuestión de mantener la distancia, se buscó un lugar que fuera amplio, para seguir los protocolos de seguridad”, comentó.

A pesar de su regreso tomaron la decisión que, Don Andrés Terrones de 87 años de edad, no participara en la presentación de este domingo, porque además de seguir los protocolos de salud sobre no poner en riesgo a las personas mayores de edad, para los integrantes de la agrupación, la salud del fundador y único sobreviviente de La Sonora Santanera, es más importante.

“Pero él estaba puestísimo, nos decía que quería ir, pero le dijimos: ‘maestro necesitamos que se cuide’, pero él si se quedó con muchas ganas de cantar y tocar, lleva casi setenta años de trayectoria y esta es su primera vez que no va a poder cantar para festejar a los padres, si se sentía sacado de onda, pero bueno por cuestiones de salud y los protocolos no podrá hacerlo”, indico el músico.

Navarrete también informó que la cancelación de eventos debido a la pandemia causada por el Covid-19 también les afectó, pero de alguna manera siguieron apoyando a todos los trabajadores que dependen de ellos.

“Si nos afectó, pero la Sonora Santanera como una empresa responsable y estuvimos apoyando a los músicos, tanto a los trabajadores de staff como artísticos, la empresa siguió apoyando a todos sus trabajadores”.

Por otro lado la gira que estaban produciendo junto a la Maldita Vecindad sigue vigente, por el momento han pospuesto sus presentaciones para noviembre, además adelantó que están planeando sacar un disco juntos.

“Con ellos seguimos trabajando igual, por lo mismo no podemos ensayar, pero seguimos con ellos en juntas, trabajando y renovándonos y cuando ya esto se reactive entremos con todo nuevo, también tenemos planeado grabar un disco junto con ellos, algunos videoclips, nosotros seguimos trabajando para ponernos a la vanguardia y darles un show completamente nuevo”, detalló.

