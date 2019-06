La cantante Dulce brilla en el Metropólitan

[email protected]

Si hay una artista que puede dar cátedra de cómo llenar un escenario sin más elementos que su presencia, ella es Dulce, quien brilló y conquistó el Teatro Metropólitan la noche del viernes, con la presentación de su show Entera.

Faltaban 10 minutos para las 21:00 horas, ya habían dado dos llamados para salir a escena y el productor Hugo Mejuto apareció de smoking y explicó que esa noche cumplía 11 años de carrera; 10 de los cuales los ha trabajado con Dulce, una artista que lo ha sacado de muchos problemas y que considera que no está en el lugar que merece, pero esa noche estaba donde debía estar, por primera vez en el Teatro Metropólitan. Después se dio la tercera llamada.

En ese momento se levantó el telón y en medio del escenario, bajo las letras de su nombre apareció Dulce, con un espectacular vestido negro y su cabello rubio alborotado, para abrir con "La cantante".

“Dichosa, bendecida y muy afortunada estoy por estar esta noche con ustedes. Gracias por el buen gusto de estar aquí, esperamos que ustedes lo disfruten como lo vamos a disfrutar nosotros”, fue como la cantante saludó a su público que le regaló un fuerte aplauso.

"Échame la culpa a mí", "Duele", "Soy una dama" y "Pájaro herido" fueron algunos temas que cantó en un midley, porque como ella les dijo, son muchas canciones las que había que recordar esa noche.

El grito de “mucha ropa” se escuchó en el recinto cuando ella se despojó de la capa que cubría parte de su vestuario y dejó ver su figura.

“He estado varias veces en este escenario con mis compañeras, un coro que tengo que se llaman Grandiosas", dijo Dulce sonriendo. "De corazón les tengo un gran respeto; siempre es hermoso y todo un reto estar aquí sola y ver este lleno total es un gran éxito para mí”, agregó.

Pero como hasta al más experimentado comete errores, en su clásico "Amor en silencio", Dulce se tropezó un poco con su banda al cantar cuando no debía y lo reconoció sin tapujos.

“Hace 40 años llegue de Matamoros, lo único que traía era una gran ilusión porque no teníamos ni un peso. En la colonia Roma nos rentaron un cuarto, con una caja de cartón como cama, un teléfono y un tubo en la pared como clóset, fue como llegué con mi madre. Han sido así 40 años de levantarme todos los días con ganas de complacerlos y merecer me sus aplausos, y aquí estamos. Creo que el verdadero éxito es realizar tus sueños y yo siempre soñé ser cantante, si alguien es exitoso es porque es una persona feliz como yo”, contó.

Después relató cómo Armando Manzanero le dio una canción, pero la primera vez que la escuchó no le gustó y con pena y respeto se lo manifestó. Dijo que él tomó un papel, hizo arreglos y volvió al piano; entonces se sorprendió con lo que pudo oír y le pidió que la dejará cantarla y fue así como llegó al Festival de Mallorca con "Señor amor", con tan sólo 22 años de edad.

"Cara a cara", "Hazme olvidarlo", "Hielo" y "Tan enamorados" fueron algunos de los temas que siguieron, en una velada donde la música y los recuerdos se sucedían en todo momento.

La edad no es un tema que la diva evite pues bromeó con este factor y dio paso a un bloque de romance.

“Recuerdo cuando me pusieron Dulce, me puso feliz porque era un bombón, después me convertí en caramelo macizo y hoy casi casi soy como una charamusca”, dijo bromeando la intérprete antes de cantar "Me gusta a morir".

Con el tema "Noche de ronda", de Agustín Lara, hizo los que pocos se atreven hacer, cantar sin micrófono, su voz se escuchó por todo el recinto perfectamente gracias a su potente voz y el público la ovacionó por esa hazaña.

“Por eso dicen que cuando uno se va de este mundo la mudanza no va de tras, mi cuerpo se quedará ahí pero yo me llevó los aplausos, porque esto que me dan es la vida para mí”, expresó Dulce, antes de cerrar la noche con "Heridas", "Aún lo amo" y "Déjame volver contigo", mientras sus fans se ponían de pie para agradecer su actuación.