La banda Oro Norte aplaude el gusto de la gente por el regional mexicano

La banda mexicana Oro Norte comenta que están muy felices de que el regional mexicano sea un género musical que cada vez va creciendo y se está posicionando en los gustos de las nuevas generaciones, hasta de las personas que les gustaba otro tipo de música.

“Consideramos muy bueno (este crecimiento) porque gracias a eso la gente se abre más al regional mexicano, aparecemos más en el playlist y estamos contentos porque las personas de todas las edades, escuchan canciones de las nuevas, hasta las viejitas”, comenta Nabor, vocalista de la banda.

El amor por la música lo llevan en la sangre, dice el cantante, quien junto a sus dos hermanos decidieron seguir el camino de la música y abrirse paso en la industria del regional mexicano.

“Ahora el rockero ya con una 'jarrita' (cerveza), ya se pone a escuchar nuestro género y hasta nosotros hacemos cover de metaleros, rockeros, y eso ya es generacional, mi abuelito era un músico violinista que tocaba música clásica, y a sus hijos les llamó la atención…”, ahonda.

Todo queda en familia, comenta su hermano José Antonio, quien asegura que a pesar de las discusiones o peleas que puedan existir entre ellos por ser hermanos, el amor fraternal es más intenso y eso los ayuda a solucionar los problemas.

“Siempre hay diferencia y problemas, es resolverlos y aguantar y ser paciente porque ninguno de nosotros es monedita de oro, de repente estamos bien, pero de repente hay uno que flaquea y hay veces que hablamos fuerte…”, confiesa.

Así como el caso de muchos músicos, Oro Norte explica que tuvieron que hacer de todo para sobrevivir durante la pandemia en donde la industria musical en vivo se cerró.

“Ahora sí que si no chillamos es porque somos muy fuertes, pero sí estuvo bien complicado, porque fueron dos años sin generar y el cochinito quedó vació, y estuvimos rascándole porque no podíamos trabajar y no había dinero, nos agarramos de donde podíamos y gracias a Dios salimos adelante y sobrevivimos a esta y las que vengan”, expresa José Antonio.

Ahora se encuentran promocionando el concierto que ofrecerán este jueves 7 abril en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Es un recinto muy grande, estamos un poco nerviosos, pero estamos trabajando en ello, a través del ensayo, de la comunicación con mis hermanos y Miguel Ángel, va a ser un show totalmente distinto, vamos a tener invitados especiales y a hacer un recorrido musical, y también tiene la ventaja que se va a poder tomar", comenta Nabor.

