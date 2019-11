Knotfest meets Force Fest se suma al Buen Fin y a causa social

“El bien no tiene géneros”, declaró José Luis Alba, director de Live Talent, al anunciar la inauguración de su sede en el Deportivo Oceanía con el Knotfest meets Force Fest el 30 de noviembre y 1 de diciembre, evento que en esta ocasión colaborará con una causa social.

“Este proyecto nació a partir de una junta con mi equipo, en la cual alguien dijo que en 'El buen fin' todos hacen ofertas, pero no todos hacen el bien. Fue entonces que decidimos buscar dos asociaciones que si bien su alcance no es masivo, sí marcan la diferencia en la vida de los que beneficia”, explicó José Luis Alba.

El representante de Live Talent señaló que aquellos que compren sus entradas no sólo al Knotfest, sino a los festivales Medusa y Hell and Heaven durante "El buen fin", además de recibir descuento estarán apoyando la labor de Código Ayuda (trabaja con jóvenes en situación de calle) y Fundación Uriel (atiende a niños quemados y brinda capacitación médica).

Esta decisión fue apoyada por la banda estadounidense Slipknot, una de las agrupaciones internacionales que estarán en el festival.

“Cada vez que cualquier persona puede marcar una diferencia, a través de una donación para las personas que pasan hambre, que están en pobreza, etcétera, es algo maravilloso. Me honra mucho ser parte de cualquier cosa que podamos hacer por el mundo, así que es importante tomarse el tiempo para pensar en estas cosas. Qué bueno que a la gente se le ocurran estas soluciones a través de lo que nosotros hacemos y nos encantaría hacer más cosas. Como músicos tenemos que tomar esta oportunidad y asegurarnos que todo esto funcione”, declaró Corey Taylor, vocalista de la banda originaria de Iowa.

El músico explicó que siempre disfrutan venir a México porque el amor que la gente tiene por la música en general, y por esta banda en particular, es algo fenomenal para ellos y los deja sin aliento, motivo que los hace seguir esforzándose por venir cada que pueden, “ustedes hacen que la tierra se mueva y que tiemble, es algo poderoso”.

Para este show en la Ciudad de México, Slipknot prestará atención a cada detalle para lograr que sea algo disfrutable para todos, comenzando por el escenario que asegura será espectacular, además de un set list atractivo, “cada segundo de nuestro show es una sorpresa, no sabes si en algún momento alguien se va a incendiar, si alguien va a salir del escenario y no regresar, si alguien va a sangrar, nunca se sabe nada, pero este show me emociona mucho porque es muy divertido, el mundo de Slipknot es hermoso y van a estar muy contentos”.

Esta será la primera vez que Knotfest se realice en la Ciudad de México, gracias a que Live Talent logró que el Deportivo Oceanía se convirtiera en su lugar de festivales, después de llegar a un acuerdo con la alcaldía Venustiano Carranza.

Se contará con 26 héctareas para el evento, donde se ubicarán los servicios adecuados para el público, además de un estacionamiento para más de 5 mil automóviles, también contará con 1200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y mil más de seguridad privada, para cuidar a las más de 50 mil personas que se esperan en los dos días.

