King of Leon lanza nueva canción y pide a fans quedarse en casa

Kings of Leon lanzó su nueva canción "Going Nowhere", la cual muestra un sonido acústico por parte del grupo.

Además salió junto al video que está grabado en blanco y negro, donde se puede ver al vocalista Caleb Followill sentado en un cuarto mientras toca la guitarra.

Fue dirigido por Casey McGrath, quien también colaboró en temas como "Temple", "Beautiful War" y "Pyro".

Como menciona el título del video, fue grabado en Nashville, Tennesse, lugar donde se formó la banda en 1999.

Además, Kings of Leon aprovechó la ocasión y mandó un mensaje de apoyo a sus seguidores en la que les pide que no salgan de sus hogares para que la pandemia del coronavirus termine pronto.

"Quédate a salvo. Quédate en casa. Te estaremos viendo lo más pronto que podamos".



Hasta el momento el tema lleva más de 150 mil reproducciones.

A través de sus redes sociales, el grupo estadounidense ha mostrado fotos en un estudio de grabación, lo que indicaría que su octavo disco está en camino.

El último álbum de la familia Followill fue "WALLS", que salió en el 2016 y contó con éxitos como "Waste a Moment", "Find Me" y "Muchacho".

