Katy Perry canta al amor con su nuevo sencillo "Never really over"

Katy Perry lanzó este viernes su primer tema en solitario desde 2017, "Never Really Over", un sencillo en el que la estrella del pop explora la naturaleza de las relaciones.

Ella coescribió "Never Really Over" con Zedd, Dan Haywood, Leah Haywood, Dagny, Gino Barletta, Michelle Buzz, Jason Gill y Hayley Warner. El tema fue producido por Zedd y Dreamlab y el videoclip se rodó cerca de Malibú (California).

Reflexionando sobre la canción Katy dice: "Todo en nuestras relaciones -desde el primer amor, al amor fallido, al gran amor- se convierte en una parte de ti, asi que nunca nada termina realmente, y una vez aceptas ambos luz y oscuridad, podrás encontrar que la oscuridad te trajo a la luz."

