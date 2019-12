Kalimba celebra con OV7 sus 15 años como solista

El cantante pop Kalimba celebró entre música e invitados de lujo sus primeros 15 años como solista, durante un concierto en un foro de la capital del país.

Luego de un acto de apertura por parte de la cantante Melissa Galindo, el ex-OV7 arribó al escenario del Plaza Condesa para interpretar su sencillo "Fiesta", al que le siguieron "Jamás" y "Li otro yo".

El primer invitado de la velada fue el ex-Timbiriche, Erik Rubín, con quien interpretó una mezcla de "Are you gonna go my way", de Lenny Kravitz, y "Triste canción", de El Tri, para luego ontinuar con "Este frío" y "Déjate amar".

"¿Cómo están? Hoy, en realidad fue en marzo, estoy celebrando 15 años como solista y eso se debe a todos los que están aquí, así que gracias, gracias de verdad por escuchar mi musica, por disfrutarla, estoy infinitamente agradecido”, fueron las palabras con las que dio la bienvenida a sus seguidores ahí reunidos.

El segundo invitado de la noche fue el cantautor Kurt, quien hizo lo propio durante el corte "No me quiero enamorar", y se quedó en el escenario para deleitar a los asistentes con su sencillo "La mujer perfecta", pues la noche se prestó para hacer algunas versiones que no están en la discografía de Kalimba.

El espectáculo continuó con una versión a capela del tema "When I was your man", al que le siguieron "Llorar duele más", "Se te olvidó", "Cicatrices" y "Dónde guardo el corazón".

Antes de que la cantante Nath Campos subiera al escenario para interpretar un cóver de "Eres", de Café Tacvba, el intérprete se dio la oportunidad de improvisar el corte "Estrellas rotas".

Kalimba anticipó el final del encuentro con un popurrí latino que incluyó "Una canción así", "Que se queme el mundo", "La bicicleta" y "Juntos caminando", para el que convocó a Melissa Galindo y Yhezid.

El momento cumbre del encuentro musical fue protagonizado por los integrantes de OV7, con quienes interpretó el éxito "Shabadabadá", como un previo a lo que será la celebración por los 30 años del grupo.

La velada culminó con otro ramillete de canciones, entre las que figuraron "Latin party", "Duele", "No puedo dejarte de amar", con Chucho Rivas; "Tocando fondo" y "Un nuevo mundo sin ti".

