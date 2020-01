José Madero refleja en la música momentos difíciles que ha vivido

El cantante José Madero revela que sufrió durante algunos momentos difíciles de su vida, pero esto lo reflejó en su música.

Madero describió sentirse mejor que hace algunos años, cuando transcurría por una etapa difícil de autodescubrimiento personal, durante estos momentos utilizó sus emociones para componer melodías, como resultado de episodios que definió como dolorosos.

“Hace un par de años lo que escribí no lo habría compartido, estaba en una etapa diferente de mi vida. Siento que pasé por un invierno muy largo, pero actualmente estoy en un nuevo amanecer, ojalá esto no afecte mi manera de componer canciones miserables. Me las averiguaré para ponerme triste de alguna manera”, dijo Madero.

El compositor también aceptó que aunque está pasando por los últimos meses antes de cumplir 40 años, disfruta de saber que con el tiempo transcurrido ha cambiado y dejado atrás actitudes negativas que tuvo en su pasado como figura pública, y en un momento de honestidad reflexionó sobre aquellas veces que creyó fallar como artista ante sus fanáticos.

“Me siento joven aunque no lo sea tanto, ya pasé esa etapa de inmadurez, niño chiflado y comportarme como un pendejo, pase etapas tristes y de mucho jubilo. Ahora estoy en los últimos meses de mi tercera década y ya llegó el día donde empecé a valorar las cosas”.

“No niego haber sido un artista en el pasado que no cumplió con sus fans, pero ahora me preocupa que mis seguidores se vayan de los show satisfechos, busco que la gente se interese en la música que hago”, agregó el cantante.

El compositor considera que es una responsabilidad dar un espectáculo memorable para aquellos que compran un boleto y asisten a sus presentaciones, además de tener un proceso creativo muy claro, sus composiciones, asegura tienen un significado importante y valor en las letras, cosa que él considera no muy presente en todos los géneros musicales actualmente.

José Madero se presentará el próximo 29 de febrero como parte de su gira “Psalmo 19:20” en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

