José José y otros famosos ayudaron a niños latinoamericanos

La calidez humana, sencillez y amor para los demás, a parte de su música, siempre distinguió a José José y uno de los hechos más palpables durante su larga trayectoria fue cuando se unió a muchos famosos y cantantes como objetivo fue de recaudar ayuda económica para los programas de UNICEF y así ayudar a niños de Latinoamérica.

El proyecto se llamó "Hermanos", el cual unió a estrellas de los escenarios como Julio Iglesias, Roberto Carlos, Pedro Vargas, Emmanuel, Vicente Fernández, Yuri, Amanda Miguel, José Luis Rodríguez "El Puma", José Feliciano, Vikki Carr, con actores de la talla de Mario Moreno "Cantinflas", Ricardo Montalbán, entre otros más, que se dieron cita en un estudio para grabar la canción que lleva por nombre "Cantaré, cantarás".

El actor de la "Isla de la Fantasía" describió este hecho como "una generosa labor humanitaria", y detalla lo que vivieron estos artistas, estrellas todos ellos en la época de los 70 y 80.

El Príncipe de la canción llegó temprano al llamado con la firme convicción de interpretar sus líneas como parte de un canto universal de amor y optimismo, reseña Montalbán. Los famosos fueron tomando asiento, pero antes se saludaron efusivamente cada uno de ellos, Verónica Castro sonreía a la cámara, mientras que Lucía Méndez platicaba con el Tenor Continental, Pedro Vargas.

María Conchita Alonso vocalizaba, cuando el director le pedía a Julio Iglesias y Palito Ortega tomar su asiento para poder sacar la foto del recuerdo y para la prensa, mucho antes de iniciar la grabación.

Dicho sencillo fue la respuesta hispana a la canción estadounidense "We Are the World" en donde intérpretes de la talla de Michael Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, entre otros se unieran también con el objetivo de acabar la hambruna en Etiopía. Dicho proyecto se llamó "USA for Africa".



El encargado del detrás de cámaras mostró la labor que cada una de las estrellas realizó por el simple hecho de tender una mano a los que más lo necesitaban, así que no les importó ser solamente parte de los coros o grabar escasas dos líneas, como lo hizo el intérprete de "El Triste", para conseguir el éxito deseado.

