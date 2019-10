Jonas Brothers vuelven locos a sus fans mexicanos en el Palacio de los Deportes

El reloj marcaba las 9: 39 de la noche cuando las luces se apagaron y un video que mostraba imágenes de los Jonas Brothers desató la locura en el Palacio de los Deportes.

Joe, Nick y Kevin aparecieron sobre una plataforma rodeados de pirotecnia que los acompañó hasta que descendieron del escenario vistiendo con un traje morado, rosa y verde los hermanos empezaron a interpretar "Rollercoaster".

A su término los gritos sobrepasaban los decibeles de su propio equipo de sonido, lo que sorprendió a los cantantes que al término de la canción se quedaron un par de minutos parados sobre el escenario escuchando los gritos ensordecedores de miles de fanáticos.

Así continuó su tema "S.O.S" que hizo saltar a toda la audiencia, haciendo retumbar todo el lugar.

Una gran producción escenográfica compuesta por una pantalla gigante detrás del escenario que proyectaba distintas imágenes, mientras que dos pantallas laterales mostraban todos los movimientos de los cantantes. Acompañados de un escenario dividido en varias pasarelas que se iluminaban de distintos colores, en cada tema que interpretaban, hacían que cada uno de los hermanos se pudieran mover por distintos puntos y acercarse más a su público.

Así continuaron con su tema "Cool", "What is human?" Y al finalizar fue cuando dijeron "¿como se la están pasando México?", palabras que casi se perdieron por la potencia de los gritos de la audiencia.

La iluminación fue otro factor Importante que hizo que todos sus admiradores gozaran de un gran espectáculo visual, debido a que no solo el templete se iluminaba, también la parte superior tenía paneles de luces que coordinadas producían efectos visuales.

Un espectáculo perfecto se estaba ofreciendo para miles de fanáticos que no perdían de vista ningún movimiento de su banda favorita, mientras cantaban "That's just the way we roll" y "Fly with me".

Las sorpresas no paraban, sin que nadie se lo esperara cada uno de los hermanos se bajaron del escenario y entre la gente de la pista llegaron a una plataforma cerca de las gradas para que sus admiradores de atrás los pudieran ver y entre incredulidad y emo con comenzaron a cantar "Hesitate" "Como están estamos muy felices de estar aquí en la Ciudad de México los amamos".

La plataforma se empezó a elevar hasta que alcanzó la altura del primer piso del recinto, muchas chicas no aguantaron y de la emoción comenzaron a llorar. Especialmente las que no pudieron adquirir un boleto hasta adelante y ahora los estaban viendo a un par de metros.

El trío de Nueva Jersey cantó y enloqueció a sus fans mexicanos quienes no dejaron de corear todos sus éxitos.

