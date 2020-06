"Hurricane", la historia de racismo que denunció Bob Dylan

Bob Dylan es un maestro en lo breve y en lo extenso, y a lo largo de su trayectoria usando pocos o muchos minutos para sus composiciones ha sido capaz de explicar relaciones afectivas, dilemas existenciales, e igualmente, denunciar males tan arraigados en los estadounidenses, como el consumismo, el armamentismo y por su puesto, el racismo.

Los linchamientos y hechos violentos contra las personas de color fueron retomandos por Dylan en sus primeros años de carrera y compuso “The Death of Emmett Till” (1962) y “The Lonesome Death of Hattie Carroll” (1964). Más de 10 años después lanzó una canción fundamental tanto en su trayectoria como en la lucha contra la segregación y el racismo: “Hurricane” (1975).

En 8:33 minutos Bob Dylan detalla de manera casi cinematográfica la historia que llevó al boxeador Rubin “Hurracán” Carter a ser acusado de un triple homicidio que no cometió, las contradicciones y fallas del proceso que lo llevó a prisión y la lucha por demostrar la inocencia del “hombe que pudo ser el campeón del mundo”.

Carter y otra persona (John Artis) fueron acusados y condenados de un triple homicidio ocurrido en 1966 en Paterson, Nueva Jersey. Dylan leyó la autobiografía del pugilista y lo visitó a mediados de los años 70 para conocer más sobre el caso, y de ahí surgió el tema “Hurricane”.

“En Paterson así es como son las cosas; si eres negro es mejor que no salgas a la calle; a menos que quieras caldear el ambiente”, canta Dylan, explicando que la principal razón por la que Rubin Carter fue detenido, acusado y condenado por ese hecho fue por el tono de su piel. “…Un hombre inocente en un infierno viviente. Esa es la historia del Huracán. Pero no terminará hasta que limpien su nombre. Y devolverle el tiempo que ha pasado prisionero…”. Parte de la historia de la grabación y varias interpretaciones para recaudar fondos a favor de Carter pueden verse en el documental "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story" de Martin Scorsese (2019).

Dylan compuso “Hurricane” junto a Jacques Levy, y en la grabación participaron la violinista Scarlet Rivera, el guitarrista Steven Soles, el bajista Rob Rothstein, el baterista Howie Wyeth, y la cantante y actriz Ronee Blakley, y fue producida por Don DeVito.

El sencillo se lanzó en noviembre de 1975 y debido a lo largo de la canción se dividió en dos partes; la canción se incluyó en el álbum "Desire" (enero de 1976) e influyó en el apoyo popular a Carter, que pese a su lucha no consiguió su libertad sino 10 años después, cuando un juez determinó que el ex boxeador y el otro acusado no habían recibido un juicio justo y fueron liberados. La historia también puede verse en "The Hurricane" (1999), película protagonizada por Denzel Washington.

