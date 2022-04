Jon Batiste se alzó el domingo con cinco premios Grammy, incluyendo a álbum del año, en una noche en la que el funk de los 70 triunfó con Silk Sonic en las categorías de canción y grabación del año, mientras la debutante Olivia Rodrigo se llevó a casa tres premios.

Jon Batiste, líder de las nominaciones a los Grammy, superó a sus fuertes competidores para coronarse con el premio al álbum del año por "We Are", un éxito para el jazzista menos conocido globalmente que sus pares en la escena del pop.

"Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual", dijo el talentoso compositor de 35 años al recibir su premio, el quinto de la noche. "Los amo, aunque no los conozca", cerró con su explosiva risa el oriundo de Nueva Orleans y gran triunfador de la noche en Las Vegas.

Batiste ya contaba con un Oscar por la banda sonora de la película "Soul", de Pixar, pero sorprendió al hacerse con once nominaciones al mayor premio de la música este año.

Lee también: Acampan fans afuera del Foro Sol para ver a Coldplay

"We Are", su octavo álbum de estudio, fue escrito y grabado casi en su totalidad antes de la pandemia y de las protestas del movimiento Black Lives Matter que sacudieron al mundo, pero sus letras abordan temas como la injusticia social y el racismo.

Director musical del popular programa de entrevistas del presentador Stephen Colbert, Batiste emergió en los últimos años como una figura de referencia en la industria del entretenimiento.

Oriundo de Nueva Orleans, e hijo de una familia prominente en la escena musical había sido nominado tres veces al Grammy, pero no había podido llevarse un gramófono a casa.

Lee también: Volodimir Zelenski narra los horrores de la guerra en gala del Grammy: "No hay nada más opuesto a la guerra que la música"

En esta edición, competía en dos de las principales categorías, además de haber sido nominado en una variedad de géneros, incluyendo R&B, jazz y música clásica contemporánea, y mejor video por su trabajo como compositor en "Soul".

Silk Sonic, ganador de grabación del año con "Leave The Door Open"

El grupo Silk Sonic se alzó con el Grammy a la grabación del año por su trabajo "Leave The Door Open", venciendo así a artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish o Tonny Bennett & Lady Gaga en la 64 edición de los premios de la Academia de Grabación estadounidense.

"Estoy tratando de ser humilde", bromeó Paak para añadir inmediatamente un "los quiero" mirando al resto de finalistas en esta categoría y concluir afirmando: "Vamos a emborracharnos y a celebrarlo".

Entonces, Mars se acercó a su colega a la par que sostenía un cigarrillo y exclamó "¡qué Dios los bendiga!", dirigiéndose al público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Lil Nas X ("Montero (Call Me By Your Name)"), Doja Cat y SZA ("Kiss Me More"), Brandi Carile ("Right On Time"), Justin Bieber ft. Daniel Caesar y Giveon ("Peaches"), Jon Batiste ("ABBA") y ABBA ("I Still Have Faith in You") también eran candidatos a ganar en este apartado, en el que finalmente ha ganado la banda conformada por Burno Mars y Anderson Paak.

Mientras que el galardón a la canción del año premia únicamente a los compositores, la categoría grabación del año distingue a los cantantes, productores e ingenieros de un tema.

Silk Sonic consiguió hacerse con tres Grammy esta tarde-noche, erigiéndose como uno de los triunfadores de la gala, después de embolsarse le premio a mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor actuación R&B.

Aunque el galardón a mejor actuación R&B lo compartió con Jazmine Sullivan ("Pick Up Your Feelings"), y el de mejor canción fue recogido junto a Brandon Anderson, Christopher Brody Brow y Dernst Mile II, encargados de la producción de "Leave The Door Open".

Olivia Rodrigo se proclama mejor nuevo artista

Olivia Rodrigo recibió este domingo el título de mejor nuevo artista en la 64 edición de los premios Grammy, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

"Este es mi mayor sueño haciéndose realidad", aseguró la cantante, de 19 años, al recoger el gramófono dorado de la mano de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, anteriores ganadoras de ese mismo premio.

El ascenso a la fama de Rodrigo ha seguido un ritmo vertiginoso que la ha puesto al nivel de fenómenos como Billie Eilish o Rosalía desde que publicó su primera canción a principios de 2021, "Drivers License".

En 2020, la estadounidense protagonizaba una serie de Disney Channel, "High School Musical: The Musical: The Series", cuando comenzó a publicar en su perfil de Instagram videos en los que interpretaba sus propias composiciones al piano.

Una de ellas llamó la atención lo suficiente como para que el sello Interscope, impulsor de la carrera de Lana del Rey y Lady Gaga, decidiera promocionar el sencillo comercialmente.

Con una sencilla letra sobre una ruptura amorosa el tema consiguió más de 21 millones de reproducciones en sus primeros tres días y pulverizó récords en las plataformas de "streaming".

La balada se viralizó en la plataforma TikTok y posicionó a Rodrigo como la artista más escuchada en el mundo anglosajón, por delante de Justin Bieber, Ariana Grande y The Weekend.

Tras el inmenso éxito, la cantante avanzó que estaba preparando su disco debut y a los pocos meses publicó "Sour", considerado el mejor del año para medios como Rolling Stone y que ha convertido a su autora en un icono de la generación Z que recibe comparaciones con Alanis Morissette y su "Jagged Little Pill", ganador del Grammy en 1996.

"Sour", que contiene temas como la guitarrera "Brutal", la grunge "Good 4 U" y la delicada "Traitor", se convirtió en el primer disco debut que colocaba todos sus sencillos entre las 10 canciones más escuchadas de las listas estadounidenses.

Olivia Rodrigo acudió a los Grammy con 7 nominaciones, entre ellas las cuatro categorías más importantes: mejor nuevo artista, álbum del año y grabación del año y se fue con tres premios a casa.

mafa