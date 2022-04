Gigante Derry, un proyecto indie, que arropa a Rafa Sarmiento como bajista

Un proyecto indie en toda la extensión de la palabra es como puede definirse el trabajo de la banda “Gigante Derry”, que este 8 de abril estrenará su sencillo “Pastillas” y que entre sus integrantes tiene raíces tanto españolas como mexicanas.

En videollamada desde Madrid, y antes de comenzar uno de sus ensayos, el quinteto integrado por Aitor Igea, Álvaro Montes de Oca, Miguel Pérez, Rubén Ruiz y el conductor mexicano Rafa Sarmiento, comparte un poco de su estilo musical que tiene una mezcla de rock indie y rock pop, y cuyo financiamiento es totalmente independiente buscando ser fieles a su

estilo.

“Las canciones surgen de dentro del corazón, de vivencias que tenemos a la hora de escribirlas y sobre todo a la hora de tocarlas. Si no hay una buena vibra, si no te sientes a gusto contigo mismo no está bien. Evidentemente todos pensamos poder vivir de ello pero si no buscas lo primero y buscas directamente lo otro estás perdido”, señala Miguel Perez, baterista.

El sencillo “Pastillas”, adelantan, fue producido por el ganador del Grammy Latino, Milo Froideval, y Flip Tamez, del grupo Jumbo, quienes al escuchar su propuesta se sintieron atraídos por su trabajo sin esperar nada a cambio.

Además, fue grabado en septiembre en La Casa Murada en Cataluña donde han grabado personajes como Enrique Bunbury.

Si bien la historia de la banda se remonta a 2015, cuando Miguel comenzó a grabar canciones, fue poco a poco que el resto de integrantes se sumó, siendo Sarmiento el último en llegar para asumir la posición de bajista y dejar un momento de lado su trabajo en la televisión.

“Cuando empezó la pandemia estaba buscando banda y encontré una de punk muy divertida y me gustaba, pero yo no soy punk”, recuerda Sarmiento.

Fue después de encontrar un anuncio en el que decían que buscaban bajista en Madrid que decidió contactarlos, mostrar su trabajo y así comenzó el proyecto actual con el que, además, este sábado se presentan en dicha ciudad, en el marco del Día mundial del autismo.

“Es un festival benéfico para apoyar estas causas que tienen muchos gastos, que muchas veces no reciben los medios necesarios”, explica Álvaro Montes de Oca.

El evento es realizado en conjunto por Autism 4 Good, organización sin fines de lucro dedicada a buscar un mundo más inclusivo para las personas con Trastorno del Espectro Autista, y cuya recaudación será destinada a Dog Point, dedicada a entrenar perros de asistencia para personas con TEA.

La conexión con esta causa surge gracias a la propia historia de la familia de Rafa Sarmiento, cuyo hijo menor, Iñaki, tiene este trastorno, razón por la que hace un par de años junto a su familia migró a España en busca de atender al pequeño.

El conductor, experto en cine y televisión, comparte que Gigante Derry tiene un tema dedicado al autismo, que actualmente está en una versión demo, pero espera volver a grabar y que lleva por título “Pequeños pasos en la luna”.

“Le puse esa demo a Atala (Sarmiento, su hermana y también conductora), Jimena (Pérez, su esposa) y mi madre, por separado, y las tres lloraron”, relata Rafa, quien tiene nacionalidad tanto mexicana como española.

“A Catalina Serna, la esposa de Jimmy Lozano, se la enseñé cuando estuvieron aquí en Madrid y también se le salieron las lágrimas”, comparte.

mafa