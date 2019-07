Foo Fighters publica un EP de tres canciones

Con algunos conciertos en Europa y Latinoamérica, Foo Fighters han sorprendido a todos sus seguidores con el lanzamiento del EP titulado '00950025'.

Un breve de tres canciones en vivo nunca antes publicadas. La tríada de temas son versiones tocadas en directo de 'Wattershed' y 'For All the Cows', interpretadas en el festival Reading de 1995, además de 'Next Year' en Melbourne (Australia) en 2000.

El grupo ha promocionado el estreno con un mensaje a los fans más veteranos. "Hoy es un buen día para echar un vistazo a los Foo Files. ¿Qué tal algunas rarezas en directo?", reza el texto.

Dave Grohl y compañía también invitan a aquellos que asistieron al Reading de 1995 a contar su historia. Y concluyen: "No saben lo que tenemos escondido bajo la manga", una declaración de intenciones para seguir desempolvando, en próximos meses, más material de archivo.

En la página web oficial del grupo originario de Seattle se ha abierto un apartado especial, llamado 'Cuéntanos tu historia'. En dicha sección, los seguidores podrán dirigirse a los Foo para contarles anécdotas de dicho festival, compartir experiencias de cualquier otro concierto, o todo aquello que les apetezca. Se desconoce si utilizarán los mensajes para próximas sorpresas, o los publicarán de alguna otra manera.

Foo Fighters precisamente tocarán el próximo 25 de agosto en una nueva edición del festival Reading, dentro de la gira de presentación de su último trabajo de estudio, Concrete and Gold (2017).

