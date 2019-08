Euforia sin celulares para ver a King Crimson en el Metropólitan

A pesar de la prohibición de celulares, cientos de fanáticos pudieron disfrutar una noche cargada de rock alternativo, con los éxitos de la banda británica King Crimson en el Metropólitan de la Ciudad de México, quienes están festejando sus 50 años de trayectoria musical.

A las 7:00 horas la audiencia comenzó a tomar su lugar y algunos de los asistentes se sorprendieron al ver en el escenario un anuncio que se pedía no usar celulares, ni cualquier aparato de grabación, si no tendrían que abandonar la sala, por lo que se les invitaba a sentarse y disfrutar de la música.

Quizás fue algo difícil para muchos que deseaban grabar y guardar videos de la presentación de su banda favorita, así que muchos aprovechaban cualquier distracción de los elementos de seguridad para grabar a escondidas algo, aunque varios no lograron hacerlo y fueron sorprendidos.

A pesar de la amenaza de “no sacar el celular o estás fuera”, la euforia de los asistentes era intensa por ver a una de las bandas pioneras del rock alternativo, lo que hizo que nada más importara en ese momento y sin interrupciones pudieron disfrutar de cada movimiento de los músicos.

La banda salió al escenario a las 8:30 de la noche con temas como, “Suitable grounds for the Blues”, “Red”, “Epitaph”, “Cirkus”, “EleKtrik”, entre otros. Mismos temas que hacían suspirar y emocionar al público presente.

La emoción del momento hacía gritar a muchos fanáticos, mientras que otros sólo querían escuchar y deseaban silenciar a los demás; cada quien quería disfrutar el concierto a su manera.

Otra de las exigencias de los también considerados leyendas en su género musical, fue el evitar salir de la sala cuando estuvieran tocando, porque si salían tendrían que esperar a que se terminara cada bloque de cancines para volver a ingresar, por lo que la mayoría trató de no hacerlo para no perderse ni un instante del show.

Después de aproximadamente una hora de demostrar su destreza musical, la banda ofreció un intermedio, en el que todos corrieron al baño y aprovecharon para comprar bebidas y comida antes de que iniciara la segunda parte, muchos no lo lograron a tiempo por las filas que se originaron, así que tuvieron que esperar el término de la canción para ingresar.

Aunque los integrantes no le dirigieron ninguna palabra a su audiencia, los deleitaron con “Moonchild”, “Cadence and cascade”, “Islands”, “Easy money”, “Starless”, cerrando una de sus cinco presentaciones en México con “Coda: I Have a Dream”.