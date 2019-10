Entre mujeres hay más traición que entre hombres: dúo Amelia | El Universal

Sofía Garza, integrante del dúo musical Amelia (al lado de la actriz y cantante Viviana Barrera) quiere apoyar a la mujer, pero no se considera feminista porque no está peleada con los hombres y su amiga tiene un hijo.

“Al ser mujeres y escribir temas que hablen de la búsqueda del amor propio, de la autovaloración, le doy un empoderamiento a la mujer. Eso existe porque somos mujeres y estamos a favor de la mujer, pero tampoco excluimos a nuestros fans hombres”, explica.

Viviana Barrera asegura que no se trata de desvalorizar al hombre, además que entre el género masculino hay más apoyo, y que en el caso de las mujeres no es así.

“Entre mujeres hay más traición, un poco más de hipocresía, debemos olvidarnos de las críticas, las inseguridades por competencia y empezar a entender que debemos apoyarnos, unirnos, pero no para atacar al hombre, sino para hacernos más fuertes juntas”, señala.

Garza menciona que con su música busca ser incluyente, darle voz a quien no la tiene y respetar las preferencias sexuales que los que escuchan sus canciones decidan tener, pero que lo importante es estar unidos.

“Nuestra música no habla de una relación hombre – mujer, es para todos. Sofía y yo queremos respetar la diversidad de todos los géneros, ser incluyente. Tenemos un tema que se llama 'Amiga' que no es el siguiente sencillo, pero existe. La hicimos para una relación de dos mujeres, también está padre darle su lugar a cada quien”, complementa Barrera.

Las intérpretes de “Ya No Es Suficiente” (primer sencillo de su próximo álbum) declaran que esta es una canción que habla sobre como terminar una relación tóxica, especifican que habla en el momento en que termina una relación o cuando se vuelve una costumbre estar con alguien con quien no vale la pena estar.

“Con este sencillo tratamos de empoderar a la mujer, de tener iniciativa, de no conformarse, de olvidar el miedo a estar solas, de no necesitar una pareja para tener validación”, platica Garza.

Barrera añade que “es una manera de terminar con todo de una manera real, sin resentimientos ni odio, terminar porque te das cuenta que ya no puedes seguir así con alguien que no es para ti”.

El dúo regiomontano desea que cuando escuchen sus canciones las personas recuerden algún momento de sus vidas o que evoquen alguna emoción o sentimiento porque a ellas les gusta escribir de desamor, pero siempre enfatizando en que es algo reflexivo y que lleva a un aprendizaje.

Consideran correcto enviar el mensaje, a través de la música, sobre cómo tomar una decisión y ser tu propia prioridad antes que ninguna otra, además que quieren mostrar cómo puedes lograr tener una familia y una carrera profesional sin importar lo que los demás digan.

“Nuestra canción ’Así Como Soy’ se convirtió, de cierta manera, en un himno para mujeres que se sienten inseguras, que no se sienten dentro de los estándares de belleza impuestos por la sociedad, que no cumplen las expectativas de sus papás o que quieren cambiar para estar con alguien, pero no debe ser así”, expone la coautora de “Alma Libre”.

Ellas exponen que dentro de su próximo y primer álbum tendrán una canción que fue escrita por el cantautor Leonel García, quien se las dio para que la pudieran cantar.

“Leonel, es un artista muy completo, lo admiramos. Desde pequeñas escuchamos a Sin Bandera. Que nos apadrine cediéndonos una canción es un privilegio. Es una canción con un mensaje melancólico, muy bonito”, expresa Barrera.

nrv