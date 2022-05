El Tri regresa y celebra que sobrevivió al Covid

Celebrar la vida y 53 años de trayectoria, es el objetivo del nuevo álbum de El Tri Qué chingón, además de reconocer la capacidad de adaptación y de seguir adelante pese a la adversidad del mexicano.

“Este álbum representa la sobrevivencia del Tri después de la cuarentena y el regreso a las tocadas después de tanto tiempo de no estar en contacto directo”, dijo Alex Lora.

Alex Lora explicó que se trata de su álbum número 53, el cual fue grabado durante la cuarentena, momento en el que aseguró pensó que nunca iba a volver a tener una presentación en vivo.

“Lo que queremos es darle un reconocimiento musical a toda la gente tan chin… que tiene nuestra raza, a los grandes deportistas, a los grandes escultores, a los grandes periodistas, artesanos, músicos, a nuestra raza que ha trascendido y que ha puesto en alto el nombre de México a nivel internacional”, dijo Lora.

El músico señaló que Qué Chingón también va dedicado a la gente que todos los días sale a ganarse la vida, pero también para motivar a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo del Tri, que desde hace más de cinco décadas no ha parado de trabajar.

Alex Lora explicó que sus discos siempre son reflejo del momento social que se está viviendo, y Qué Chingón no iba a ser la excepción donde hay canciones que hablan de la pandemia, de la gente que murió a causa de ella, pero también hay crítica social como es su costumbre.

“Yo nunca he pretendido nada, nunca he querido quedar bien con nadie, yo lo que quiero es satisfacerme con mi música, si a mí me gusta como es, si a mí me gusta lo que dice y como se oye, está bien”.

Para Celia Lora su esposo se ha convertido en la voz del pueblo, porque es la misma gente la que le pide que componga canciones de determinados temas y por eso han hecho a la música de El Tri parte de sus vidas.

Celia Lora señaló que El Tri saldrá de gira con este nuevo material, en el que no sólo visitará diversas plazas de México, también saldrá a Latinoamérica visitando países como Bolivia, Perú, Argentina, Estados Unidos, por mencionar algunos.

Desde hace un par de días Qué Chingón está disponible en plataformas digitales y el video del primer sencillo homónimo ya puede verse en YouTube.



rad