El reggaetón y el regional mexicana no se pelean: Mariachi Vargas

El Mariachi Vargas de Tecalitlán no tiene miedo de que el reggaetón llegué a nuevas generaciones, pues Gilberto Aguilar, vihuelista de la agrupación, dice que el mariachi es un género que prevalece por siempre y que en la actualidad no hay artista que no quiera hacer una colaboración con ellos.

“El reggaetón sin duda es un género que está sonando en todas partes y que es muy famoso, pero nosotros como mariachis no tenemos ningún problema con escucharlo o hasta ser parte de ello. No estamos cerrados a ningún tipo de música, experimentamos de todo”, expresa Aguilar de la agrupación con más de 120 años de existencia en México.

La música urbana es un género que actualmente está en tendencia y se puede escuchar en todos lados, mientras el mariachi es un género de música regional mexicano que es totalmente diferente en cuestión de letra, música, vestimenta y ritmo, aunque esto no quiere decir que no se pueda hacer una gran fusión entre ambos géneros.

El mariachi en México es un género de música que sigue vigente y que lo será por mucho tiempo, por lo que la bana considera que las colaboraciones que han hecho con varios artistas como María León y Joss Favela han ayudado a que el mariachi siga siendo escuchado y querido por la gente.

“La música de mariachi mueve emociones, puede ser música que te alegra, música que te pone la piel chinita. Siempre en todas las generaciones los artistas que están vigentes en ese tiempo han querido hacer una colaboración con el Mariachi Vargas”, comenta Jonathan Palomar, voz del Mariachi Vargas.

Los originarios de Tecalitlán también han trabajado con Luis Miguel, a quien consideran una persona amable y respetuosa. A pesar de no tener planes en puerta, están a disposición del “Sol de México” para cuando los necesite, ya que el trabajo que hacen juntos es único.

El Mariachi Vargas se presentará este 9 de febrero en el Teatro Metropolitan, presentando un show renovado en donde contarán con la presencia de la Sonora Santanera de Carlos Colorado.

nrv