El coqueteo entre Shawn Mendes y Camila Cabello

Una nueva pareja habría nacido en la industria de la música. Se trata de Shawn Mendes y Camila Cabello, dos de los artistas más populares entre los jóvenes, y protagonistas de rumores de romance desde hace mucho tiempo.

En más de una ocasión, los cantantes han debido esquivar preguntas sobre una posible relación amorosa. Y ha sido el canadiense quien se ha mostrado más abierto a expresar lo muy atractiva que le resulta su colega. Pero su eventual salida de la 'friendzone' parecía muy lejana... hasta ahora.

Luego del estreno de "Señorita", la más reciente colaboración entre Camila Cabello y Shawn Mendes, han sido varias las señales de un acercamiento inminente. Ya en el detrás de cámaras del video (con muchas escenas de seducción entre los artistas) se mostraban muy sonrientes y cariñosos.

Han sido los paparazzis quienes han conseguido las pruebas de que esa buena química se ha mantenido hasta ahora, mucho después de lanzado el videoclip que los unió.

Las imágenes se filtraron el jueves por la noche en las redes sociales y convirtieron a Camila Cabello y Shawn Mendes en tendencia global en Twitter.

En ellas se aprecia a la pareja caminando de la mano por West Hollywood. Según los reportes de la prensa del corazón, el cantautor acompañaba a la cubana hacía su casa luego de una noche de fiesta.

Una de las imágenes parece captar el momento preciso de un beso; sin embargo, un cactus se filtra en la toma.

Hasta el momento, Shawn Mendes y Camila Cabello no se han referido a su situación sentimental. En Instagram, Camila posteó un par de stories de un concierto de Shawn Mendes.

A su paso por el Reino Unido, la intérprete de "Havana" dijo en la estación radial Kiss que consideraba a Shawn como su amigo más cercano en la industria musical y que, después de que grabaron juntos el tema "I Know What You Did Last Summer", crearon un "lazo" que no cree se vaya a romper "nunca".

rad