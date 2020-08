"El Año Viejo", un himno de las fiestas decembrinas mexicanas

“El año viejo” es una pieza clásica de la música tropical mexicana, que el cantante Tony Camargo con su voz hizo que traspasara las fronteras y aunque la grabó en el año de 1963, hasta la fecha las nuevas generaciones la siguen bailando.

¿Quién no ha movido el cuerpo en las fiestas decembrinas?, la canción compuesta por el colombiano Crescencio Salcedo cambió la vida del mexicano que la escuchó por primera vez en Caracas, Venezuela.

Dicho tema lo catapultó a la fama mundial y ahora también es considerado como una de las piedras angulares de la música tropical, que no sólo se ha popularizado en América Latina, sino que ha llegado a países como España, Estados Unidos y hasta Japón.

“Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas: me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”, es una de las estrofas más famosas de la canción que han cantado cientos de personas al pasar el tiempo.

El tema original fue acompañado por la orquesta del maestro Chucho Rodríguez y ha sido versionada muchos artistas entre ellos, La Sonora Dinamita, Ninel Conde, Los Socios del Ritmo, Yuri y muchos más.



La canción se ha convertido en un himno de celebración, que no puede faltar en las festividades que se realizan en cada 31 de diciembre.

Éste miércoles la voz que le dio vida a este tema ya legendario, se apagó, Tony Camargo perdió la vida, así lo dio a conocer la Secretaría de la Cultura y las Artes del estado de Yucatán. El intérprete falleció a los 94 años de edad en la ciudad de Mérida.

