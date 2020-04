Coronavirus: Niall Horan cancela su gira mundial

Debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19), el compositor irlandés anunció en sus redes sociales que su gira promocional de su segundo álbum de estudio “Heartbreak Weather”; en vez de ser pospuesta para el año siguiente, se había visto en la difícil necesidad de cancelarla para asegurar el bienestar de su equipo de trabajo y sus fanáticos.

“Lo lamento mucho por todas ustedes maravillosas personas que compraron boletos, estoy planeando ser capaz de llevarles nueva música y una nueva gira para todos mis fanáticos alrededor del mundo 2021”, escribió Horan.



La gira del intérprete estaba agendada para iniciar el 20 de abril del 2020 en Nashville, Estados Unidos y finalizar en México con tres conciertos programados en Monterrey, Guadalajara y para cerrar su tour, Ciudad de México el 10 de diciembre.

“Por el momento, por favor manténganse a salvo todos”, agregó el cantante.



Actualmente, Niall Horan aseguró a sus seguidores en su cuenta de Twitter ,que los reembolsos por las entradas que se vendieron para sus conciertos ya deben estar disponibles.



This was a difficult decision, but the well-being of my fans and touring family is always my top priority . Please stay safe everyone x pic.twitter.com/1Etlfp3NaV

— Niall Horan (@NiallOfficial) April 3, 2020