Celso Piña y sus colaboraciones musicales

Al músico Celso Piña le gustaba trabajar con otros artistas porque siempre aprendía algo de ellos.

Sin importar cuestiones como la diferencias de edad o los géneros musicales el intérprete de "Cumbia sampuensana" disfrutaba subirse al escenario a tocar el acordeón y cantar.

“Yo he trabajado con muchos compositores, músicos, intérpretes, arreglistas, muchas bandas también y solistas. Yo creo que todos tienen su personalidad propia, Benny Ibarra tiene su cosa como Julieta Venegas, Elefante, Bacilos”, comentó el artista el pasado mes de julio previo a su presentación en un festival de música en Acapulco.

El nacido de Monterrey llegó a colaborar con artistas como Julieta Venegas con quien grabó los temas “Oye” y "La piragua"; con Lila Downs en la canción “Zapata se queda” y con Café Tacvba para “Aunque no sea conmigo", entre otros.

“Para mí es muy importante, yo he aprendido de ellos también como hacen las cosas".

"Aunque yo les llevo más años, están más chavos, digo no mucho tampoco pero no porque uno sea mas grande yo tengo toda la sabiduría y me gusta a mí alternar con esa gente porque sí les aprendes mucho de cómo se deben ir haciendo y cómo comportarse ante la gente, yo antes era muy depravado, me quitaba la camisa en los show pero luego me fui tranquilo dando, los años te van enseñando a comportarse bien", comentó.



Con Control Machete y Pato Machete mezcló las rimas con el sonido de su Ronda Bogotá en "Cumbia Sobre el río"

Con Natalia Lafourcade también tuvo el honor de compartir escenario en donde entregaron una pieza inolvidable llamada "Mira, mira".

El Gran Silencio no se pudo resistir a la cumbia sonidera de su paisano y grabaron "Cumbia poder", rola que tuvo mucho éxito en México y Colombia.



Con "Sufran con lo que yo gozo" Gloria Trevi no se pudo resistir en mover su cuerpo a lado del Rebelde del Acordeón.

El músico regiomontano también le puso ritmo a "Un sentimiento de amor" que hizo que Ely Guerra derramara dolor con su voz.



