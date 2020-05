Cartero a la Gene Simmons reparte felicidad a vecinos

Un cartero británico ha encontrado una manera de lo más curiosa de animar a los vecinos de su ruta durante la pandemia del coronavirus al maquillarse como el bajista y vocalista de KISS, Gene Simmons.

Se trata de Gary Underdown, quien ha trabajado con el maquillaje al menos cuatro veces mientras entregaba paquetes y cartas a los ciudadanos de la Isla de Sheppey, a 74 kilómetros de Londres en el estuario del río Támesis.

Su peculiar iniciativa ha llegado hasta la propia banda estadounidense, que ha compartido una fotografía de Underdown en su cuenta oficial de Twitter. El propio Simmons retuiteó la imagen añadiendo un conciso mensaje de sorpresa: "Wow".

"He sido un fan de KISS desde siempre"dijo a Kent Online el cartero de 32 años, quien explicó que decidió empezar a maquillarse hace como un mes, recibiendo "una buena reacción" por parte de los sorprendidos vecinos.

"Encuentras algunos que dicen 'oh Dios mío, esto es fantástico', y otros te piden una fotografía. Pensé que podía intentar animar a todos. Todo el mundo está un poquito deprimido con lo que está pasando... esto sencillamente les animaba de nuevo", aseguró.

Aunque se haya atrevido a maquillarse como el Demonio de KISS, Underdown no es capaz de hacer su ruta con las botas 'Destroyer' típicas del grupo: "No podría caminar diez millas con esas botas, pero tengo un par".

Underdown es tan fan que el año pasado pagó para viajar con KISS durante su gira. "Fue enorme girar con mi banda favorita... y pagué por ello. Me mezclé con todas las multitudes, me hice fotos con miles de fans y me quedaba en los hoteles con la banda", explicó.

