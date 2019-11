Carlo Meucci cuenta historias propias en baladas románticas

El joven cantautor Carlo Meucci comenta que no busca ni le interesa llegar a ser como algún referente de la música, lo que él quiere es cantar sin importar si es para 500 personas o para 10 mil.

“Yo no quiero llegar a ser como nade, una de las razones por las que queremos ser artistas es por la admiración a otros, pero no por la imitación, estoy pensando llegar muy alto, pero dentro del alma”, explica.

Meucci declara que la música que compone e interpreta lo ayuda a entenderse a sí mismo, porque el crear una nueva canción o cantar le funciona para aclarar emociones y sentimientos que la mente no sabe organizar.

El cantautor presentará su primer sencillo “Por Una Noche Contigo” el próximo 28 de noviembre el cual forma parte de su primer EP “Hasta donde el amor nos lleve” con el cual busca contar historias propias y enviar mensajes de amor desde el fondo de su corazón porque, de acuerdo con él, el amor es la luz y la fuerza que nos impulsa a un mundo mejor.

“La música que yo prefiero es la balada romántica, todo lo que conlleva sentimientos, soy cantautor por mi historia de vida, por cómo me siento, es mucho más fácil sentir las letras cuando las viviste.”, dice.

Meucci aclara que decidió dejar todo lo que estaba haciendo en su vida profesional para dedicarse totalmente a la música porque estaba viviendo un momento complicado donde ya no sabía que quería en la vida.

“Alcancé un cierto éxito en la vida empresarial, pero nada me llenaba, cuando tu motivo es ir por más de lo que ya tienes, el cuerpo y la mente se desahucia, yo nunca pensé dedicarme a la música, pero siempre fui un cantante cotidiano, llegó el momento en que me di cuenta que podía dedicarme a esto, el destino me dijo ‘esto es para ti, deja todo lo que estás haciendo y canta’”, cuenta.

Jorge Avendaño, músico y compositor mexicano, es el productor del EP que lanzará Carlo Meucci, el cantautor comenta que él le enseño la teoría musical como el manejo de la voz, el rango vocal, la resistencia, entre otras cosas.

Meucci tocará en el Lunario el próximo 28 de noviembre donde presentará en vivo su EP “Hasta donde el amor nos lleve” acompañado de covers de José José, Julio Iglesias y más.

Estoy muy contento y ansiosos por cantar, salir a darle al público mi carrera, mi música, mis sentimientos, ya llevo un tiempo preparándome para esto, se dio el momento y la oportunidad de tocar en el Lunario, estoy contento y muy agradecido, voy a darles lo mejor de mí, pero teniendo en cuenta que soy un ser humano y me puedo equivocar, tendré aciertos y errores, pero daré lo máximo de mí en esta carrera muy sacrificada”, expresa.

rad