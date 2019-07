Caetano Veloso conmueve durante el Festival Cantares en CU

CDMX.- “La música une” o “la música es un idioma universal” son algunas de las frases que más se consideran clichés; sin embargo, para aquel que haya estado un sábado por la tarde en el Festival Cantares y que haya escuchado a Caetano Veloso, sabrá que el intérprete brasileño logró unir el español con el portugués y la trova con la samba, sin importar el idioma.

En este encuentro, Veloso logró conmover y enamorar con su melodía a las personas que desconocían sus canciones.

Este artista fue el acto principal y con el cual cerró el primer encuentro que busca ser la fiesta de la trova y la canción urbana. La expectativa por verlo era alta; fue la primera vez que el cantante se presentó en México, aunque no la primera que visita este país, en donde, dijo, escribió algunas de sus más representativas canciones.

El músico no llegó solo, venía acompañado de Tom, Moreno y Zeca, sus tres hijos con quienes actualmente recorre el mundo con su Ofertorio Tour, mismo que presentó integró en las Islas de Ciudad Universitaria y el cual inició a las 16:00 horas.

La emoción por escuchar a Caetano era algo evidente en los asistentes, pocos lo habían visto cantar en vivo, por lo que, cuando el artista subió al escenario junto con su familia, se escucharon los aplausos, así como los gritos de fanáticos que coreaban su nombre: “Caetano, Caetano”.

Caetano Veloso, de 77 años de edad, como el patriarca de una familia musical, se dispuso en medio de sus hijos para empezar su recital con dos emblemas de su carrera: "Baby", original de Gal Costa; y "O seu amor".

"Gracias, buena tarde. Es para mí y para mis hijos una gloria estar en la Ciudad de México", dijo en sus primeras intervenciones.

En las Islas, el público disfrutaba a su manera del espectáculo; algunos se acercaron al escenario para seguir cada movimiento de Veloso, mientras que otros disfrutaban de canciones como "Todo Homem" o "Lábios que beijei", sentados sobre el pasto mientras degustaban alguna bebida o botana.

El show se conformó de una mezcla de ritmos y hubo lapsos de baile, como el momento en que Tom Veloso, el menor de los hijos del intérprete, bailó samba durante la interpretación del tema "Alexandrino", hecho por el cual se llevó varios aplausos y piropos por parte del público.

"Yo no soy religioso, pero mis hijos son cristianos, y aunque no sea religioso escribí una canción para los 90 años de mi madre. La canción salió bonita y casi nunca la he cantado, y para este show he decidido cantarla porque es un homenaje a la religiosidad de mis hijos", dijo antes de interpretar "Ofertório".

Ese gesto fue correspondido por sus hijos, quienes le cantaron "O Leãozinho".

El espectáculo, que duró casi una hora y media, también sirvió para que Caetano y sus familiares homenajearan a la música mexicana, interprentando "Bésame mucho" y "Cucurrucucú Paloma".

Poco antes de despedirse, Caetano Veloso dijo adiós con los temas "How Beautiful Could a Being Be" y "Deusa do Amor", además de que bailó samba.

etp