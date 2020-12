Britney Spears y el grupo Backstreet Boys han cumplido el sueño de muchos de sus fans que pedían a gritos una colaboración, y este viernes han lanzado la canción "Matches", publicada dentro del álbum reeditado de "Glory" de la artista, que acaba de salir en todas las plataformas.

"Estoy tan emocionada de sacar esta canción junto a mis amigos. Deseando de la escuchen y me digan lo que piensan de ella", señalaba la cantante a través de su cuenta de Twitter.

“Matches” featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I’m so excited to hear what you think about our song together !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC

— Britney Spears (@britneyspears) December 11, 2020