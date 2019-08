Björk come y se pasea por la colonia Roma

Björk ya está en México y aprovechó el día para recorrer algunas calles de la Ciudad y fue la Colonia Roma en donde estuvo caminando y hasta se dio el tiempo de comer en uno de los restaurantes de Álvaro Obregón donde mezclan, libros, música, café y comida.

La cantante islandesa el próximo sábado 17 de agosto arranca el primero de cinco de los conciertos, los únicos que realizará en Latinoamerica, del espectáculo que ella considera como el más ambicioso de su carrera, llamado "Cornucopia".

La también actriz de "Bailando en la oscuridad" fue capatada por una fan que se hace llamar en Twitter, Pau la mal, quien subió a su cuenta dos imágenes donde se ve a Björk recorriendo una calle acompañada de dos mujeres, una joven y la otra no tanto.

"Estaba en una librería y de repente entró #Björk y dije: bueno la voy a seguir! Y después recapacité y pensé: Qué oso seguir a alguien aunque sea la persona más talentosa del mundo y me fui...", escribió.

Sin embargo, la curiosidad de ver a la artista, que no tiene muy buena fama de ser amable con los demás y menos con los medios de comunicación, fue más fuerte así que salió del lugar, la siguió y usando la vieja técnica de fingir que hablaba por teléfono, mientras toma las fotos, pudo captar a la intérprete de "Army of me", "Venus as a boy" y "Hunter".

Al final, la chica se arrepintió por lo que hizo, primero por la pena que le dio haber fotografiado a la islandesa de esa manera y segundo por que no tuvo el valor de decirle cuanto la admiraba.

El show que ofrecerá en el Parque Bicentenario es considerado por revistas especializadas como la Rolling Stone como uno de los mejores en el mundo y está basado en su último disco en estudio titulado "Utopia".

