Beyoncé sorprendió a sus fanáticos este fin de semana al lanzar un avance de su nuevo álbum visual "Black is King".

El nuevo material de la cantante llega para celebrar el primer aniversario de la versión en vivo de "The Lion King" ("El rey león", en español), donde prestó su voz a Nala.

"Black is King" está escrita y dirigida por Beyoncé y llegará a la plataforma Disney+ el 31 de julio del 2020.

El video tiene una duración de poco más de un minuto, pero muestra varios aspectos de los países africanos y de la creatividad que tienen.

Este proyecto de la intérprete de "Crazy in Love" está inspirado en el soundtrack de "The Lion King: The Gift".

Al anunciar el álbum, Disney y la cantante mencionaron que "Black is King" es una memoria a la celebración

"La película es una historia para todas las edades que informa y reconstruye el presente. Una reunión de culturas y creencias generacionales compartidas. Una historia de cómo las personas que quedaron rotas tienen un don extraordinario y un futuro resuelto".

La película será el resultado de un año de producción a cargo de un equipo que representa "diversidad y conectividad"

