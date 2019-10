Adele asiste a la fiesta de Drake e impacta por su físico | El Universal

Adele se soltó el chongo ayer al asistir a la fiesta de cumpleaños de Drake, en donde bailó y se divirtió de los lindo y lo hizo con una nueva imagen, así es, la cantante de pop ahora luce mucho más delgada que dejó a quien la vió con la boca abierta.

La intérprete de "Hello" y "Rolling in the Deep" se convirtió en tendencia en Twitter, luego de ser captada en un antro de Los Ángeles, California, lugar en donde se llevó acabo la reunión del rapero con sus amigos, moviéndose a ritmo de la música.

La nacida en el Reino Unido lucía un vestido negro de terciopelo, pero su abundante cabellera rubia fue la que llamó la atención a la gente que se encontraba ahí y que inmediatamente tomaron videos y fotos de ella.

Pero lo que todos comentaron es que a la rubia se le ve mucho más delgada y sexy, cosa que extrañó a todos, ya que en algún momento la artista fue criticada por tener unos kilos de más, cosa que a ella no le importaba y lo dejó muy claro cuando inició su carrera.

ADELE LOOKING GORGEOUS IN THAT OFF-SHOULDER DRESS ON DRAKE’S BIRTHDAY PARTY pic.twitter.com/BZF4BD2b7q — chesca (@ADELEGASM) October 24, 2019

Su música ha enamorado a miles de personas, gracias a su música y voz la cual la llevó a tocar los cuernos de la luna con su segundo disco titulado, Adele 21, edad con la que contaba en ese entonces y que traía el éxito "Rolling in the Deep".



