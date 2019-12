Abraham Mateo, un músico urbano a favor de no denigrar a la mujer

El cantautor español de música urbana Abraham Mateo asegura darle gran importancia a sus letras y canciones para que no denigren a la mujer y sean aptas para todo público porque, asegura, está en contra de composiciones que ofendan a la figura femenina y es por esto que dice estar de acuerdo con críticas que han recibido algunos músicos por su música considerada denigrante o misógina.

“Escribo canciones considerando el respeto a todos y en especial a la mujer, son los valores que me enseñaron desde pequeño, respeto cualquier tipo de música siempre y cuando se valore la figura femenina, no me gusta hablar de cosas que denigren, siempre que salen canciones criticadas por las letras, yo estoy de acuerdo con el público y sus críticas, es muy importante el respeto a las mujeres, debemos cuidarlas en las letras y canciones”, declara en entrevista a EL UNIVERSAL.

El autor de “Me Vuelvo Loco” considera que siempre ha apoyado al movimiento feminista y por ello procura tener sumo cuidado con sus letras evitando temas que agredan a las féminas.

Abraham Mateo piensa que el urbano lo pueden escuchar y bailar niños pequeños y cualquier tipo de público y, por consecuencia, él considera que tiene responsabilidad con sus fans en cuanto al contenido de sus canciones, pero es también este gusto de las audiencias por el reggaetón lo que, de acuerdo con él, lo hará perdurar a través del tiempo.

“El reggaetón siempre va a tener un público, a mucha gente le gusta lo latino y lo que sucede con este ritmo, pero seguirá evolucionando, se modificará y quizá de aquí a algunos años esté de moda otra música o algo derivado de este género”, explica.

El intérprete de “Háblame Bajito” menciona que le gusta cantar en México porque es un país que siempre le abrió las puertas y que ama al público mexicano porque lo contagian de energía y pasión por la música mientras está en el escenario.

“Me siento casi mexicano, las personas de este país siempre me han dado mucho amor, si fuera por mí me quedaba a vivir aquí, espero venir otra vez porque me motivan y eso me da pie a entregarme más en el escenario y hacerlo todo con más ganas”, detalla.

Recientemente, Abraham Mateo, estrenó el sencillo “¿Qué ha Pasao´?” al lado de la cantante mexicana Sofía Reyes, además se presentará en el Evento 40 el próximo 4 de diciembre.



“Yo tenía muchas ganas de colaborar con Sofía Reyes, y esta canción hizo realidad ese deseo, es una pista que yo compuse, esta canción tiene los dos mundos de lo que más me identifican, el urbano y la balada romántica”, expone el músico español.

