Muse extraña la energía mexicana

Clermont.— La energía que los fans mexicanos le han dado a Muse a lo largo de su carrera es algo que los músicos tienen presente incluso a miles de kilómetros de distancia y que, aunque en algunos casos podría causar hasta miedo, para ellos es la muestra de su cariño.

Entre risas, el vocalista y guitarrista Matt Bellamy recuerda con humor cuando, por ejemplo, visitaron México como parte de su Drones world tour en 2015 y el público literalmente empezó a tomar los drones que sobrevolaban la zona general del Palacio de los Deportes para llevarse un recuerdo del show, o años antes, cuando en 2010 la energía fue tal que movió el escenario.

“Recuerdo cuando tocamos en el Foro Sol con el The resistance tour, fuimos de gira por América con estas grandes torres, conmigo, Dom (baterista) y Chris (bajista), en la cima y en los conciertos no pasaba nada inusual, sólo subían y bajaban, pero en México en cuanto comenzamos a tocar sentimos que se columpiaban porque la multitud se estaba moviendo tanto que hacía que el piso vibrara”, relata Matt.

“Siempre esperamos lo inesperado con la audiencia mexicana porque la pasión y la energía es tan grande que a veces puedes realmente sentirla en el escenario”, dice Bellamy en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dominic Howard también recuerda lo físicos y ruidosos (en el buen sentido) que fueron los fans en aquel año: “El escenario se sacudía porque todos estaban brincando muchísimo. Eso es abrumador”.

Estas anécdotas surgen unas horas después de que anunciaron su regreso a México en 2023 como parte de su gira Will of the people, que iniciará en nuestro país, y con la que se presentarán en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, este último en el Foro Sol el 22 de enero.



La banda dio un show en Clermont, Kentucky, para 500 asistentes,dentro del cierre de la plataforma de Jim Beam Welcome Sessions.

Apuestan por la comunidad

El trío integrado por Bellamy, Howard y el bajista Christopher Wolstenholme platica con EL UNIVERSAL al interior de la destilería Jim Beam, en Clermont, Kentucky.

Los músicos son la cara oficial de la plataforma Welcome Sessions —que celebra la música y su poder para crear comunidad a través de la conexión entre los fans y el artista—, por lo que fueron los encargados de clausurar esta edición con el primer concierto en vivo desde la destilería, el pasado sábado en un evento al que fueron invitados fans ganadores y provenientes de diferentes partes del mundo como México, Brasil y Sudáfrica, como una forma de refrendar el objetivo de crear comunidad.

Al ser una banda con cerca de 30 años de carrera desde que comenzaron bajo el nombre Rocket Baby Dolls en los años 90, para luego convertirse en Muse, destacan el papel que ha tenido la música en su vida y en el mundo.

“Para mí significa todo, es algo con lo que conecté cuando era un niño y creo que desde una temprana edad me di cuenta de que significaba algo para mí o me hacía sentir algo, ya fuera alegría o emoción”, asegura Dominic.

“Es todo para mí y le da a la gente un tipo de libertad para viajar a un mundo completamente diferente”, resalta.

Para Bellamy se trata de un lenguaje incluso más profundo que hablar o escribir, pues es una forma de comunicar emociones complejas en un corto periodo de tiempo. Por ello, volver a los escenarios, como sucederá en un par de meses cuando visiten México, y después de una pandemia, resulta aún más grato:

“Después de la pandemia la gente se siente realmente emocionada de estar en conciertos en vivo de nuevo. Sentimos en nuestro primer show en vivo este verano algo muy fuerte, sólo estar rodeados de los otros, de nuestro equipo, de nuestros fans, y luego viendo a todos juntos pasando un buen momento fue un recordatorio de lo que nos perdimos en el periodo de la pandemia”, resalta Matt.