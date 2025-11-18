El filme “Pretty Woman” (Mujer Bonita) de Garry Marshall es un filme protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere que este año cumplió 35 primaveras siendo un referente de la cultura popular y una de la comedias románticas más recordada de la historia.

La historia de amor de Vivian Ward y Edward Lewis, a quien dieron vida Roberts y Gere, tuvo tal éxito que traspasó el tiempo y las generaciones de espectadores que incluso ahora sigue estando en las conversaciones. Sin embargo, es prudente recordar que sufrió muchos cambios previo a su estreno en primavera de 1990.

La producción de la película, que narra la historia de un empresario adinerado y bien parecido que, tras pasar una noche con una prostituta, le ofrece dinero para que lo acompañe durante toda su semana en Los Ángeles, inicialmente tenía en mente otra trama, otro título y hasta otro elenco.

El papel que muchas celebridades rechazaron

Aunque el público recuerda con cariño a estas estrellas de Hollywood protagonizando “Mujer Bonita” y que seguramente sea totalmente absurdo pensar en alguien más dándole vida a Vivian y a Edward, lo cierto es que antes de llegar a Roberts y a Gere, ambos papeles estaban pensados para otros actores.

Primero se pensó en la actriz Molly Ringwald, quien se forjó un nombre en Hollywood, con películas como “El club de los cinco” (Hughes, 1985) o “La chica de rosa” (Deutch, 1986), quien se dio el lujo de negarse, cosa para nada sencilla y menos en la meca del cine.

Así mismo, Touchstone Pictures, productora del filme y subsidiaria de Disney, quería en el papel de Vivian Ward a Meg Ryan, una de las celebridades sobresalientes de la época pero no llegaron a un acuerdo.

La propuesta llegó a manos de otras estrellas de Hollywood como Michelle Pfeiffer, Jennifer Jason Leigh, Melanie Griffith, Sharon Stone, Sandra Bullock, Jennifer Connelly, Daryl Hannah, Kristin Davis, Uma Thurman, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields y Jodie Foster, Diana Lane y Valeria Golino, estas últimas fueron las más cercanas a quedarse con el papel.

La canción "Oh, Pretty Woman" de Roy Orbison fue clave para cambiar el título y darle el tono ligero y romántico que terminó teniendo la cinta.

Drew Barrymore y Winona Ryder, fueron las más interesadas en este rol protagónico, pero Marshall, el director del filme, consideró que eran demasiado jóvenes y se negó. Finalmente el papel se lo quedó una entonces desconocida, Julia Roberts, que venía de hacer “Magnolias de acero” (Ross, 1989).

Para el personaje de Edward Lewis, también tuvo varios acordes que se presentaron a la audición como Al Pacino, John Travolta y Christopher Reeve, pero no lograron avanzar más allá. Por otro lado personalidades como Burt Reynolds, Albert Brooks y Sylvester Stallone se negaron desde un inicio.

A su vez, la producción tuvo en la mira a Robin Williams, Dennis Quaid, Harrison Ford, Bruce Campbell, Danny Glover y John Heard. Finalmente el protagónico recayó en Gere, quien más tarde revelaría, en un programa de televisión, que hubo una chispa de química entre él y Roberts, desde que la vio por primera vez, además aseguró que fue la misma actriz quien lo convenció de aceptar el papel.

Foto: Archivo

La otra “Mujer Bonita”

Es verdad que “Mujer Bonita” tiene un final feliz para esta pareja de tortolitos, finalmente es Disney, sin embargo, originalmente se pensaba que la película tuviera un final alternativo, más oscuro, así lo reveló en 2015 Jeffrey Katzenberg, expresidente de Walt Disney Studios.

“En la versión original creo que ella moría por una sobredosis. Así que fue difícil convencer a la gente de que deberíamos hacerla en Walt Disney y de que era un cuento de hadas, una película de princesas. Pero, como dicen, el resto es historia”, dijo entonces Katzenberg.

Otro de los cambios que se le realizaron al filme y que finalmente se agradece a la producción fue el título del mismo que originalmente sería “$3000”, según el primer guión que escribió J.F. Lawton, en relación a lo que Edward ofrece a Vivian para acompañarlo esa semana, un drama oscuro y crudo sobre la prostitución en Hollywood Boulevard.

Pero la incorporación de la canción de Roy Orbison “Oh, pretty woman” y la insistencia de Katzenberg de cambiar el tono, despejó las dudas de los productores, que finalmente optaron por este título ,esa trama y ese final, convirtiendo a “Mujer Bonita” en una de las comedias románticas más icónicas y taquilleras de la historia del cine.

