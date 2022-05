Muerte de la niña que se hizo meme, y las polémicas lágrimas de Amber Heard, entre lo más leído de la semana

Kailia Posey quien se hiciera famosa por convertirse en meme, gracias a una graciosa mueca que hizo cuando formó parte del reality "Toddlers & Tiaras", murió a la edad de 16 años, así lo dio a conocer su madre Marcy Posey Gatterman en sus redes sociales.

"No tengo palabras ni pensamientos", escribió, compartiendo una foto de su hija vestida para el baile de graduación de la escuela en su cuenta de Facebook. "Se ha ido una hermosa niña".

Su madre pidió respeto y privacidad para vivir el duelo. A las pocas horas su familia confirmó al medio TMZ, que Kailia se había suicidado y no había muerto en un accidente automovilístico como se había dicho.

"Aunque era una adolescente consumada con un futuro brillante por delante, desafortunadamente en un momento impetuoso, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida terrenal".

Kailia Posey desde pequeña formó parte de los concursos de belleza infantil, lo que la llevó a formar parte del programa "Toddlers & Tiaras", un reality que siguió del 2009 al 2013 a un grupo de familias en su camino por ganar una corona, fue en uno de sus capítulos cuando Kailia tenía siete años, que hizo un gesto chistoso y que la inmortalizó en un meme.

Después de terminar este programa la joven siguió en concurso de esta clase, además del modelaje y sus estudios; soñaba con ser piloto y seguir en el mundo del entretenimiento.



Suárez Gomís se enfrenta a Vicente Serrano

El actor Héctor Suárez Gomís tuvo un desencuentro con el colaborador de La Octava, Vicente Serrano, cuando ambos coincidieron en un café de la plaza Artz en el Pedregal la tarde del 4 de mayo, situación que el periodista denunció con un video en sus redes sociales, donde mostró que Gomis le había roto sus lentes.

En su cuenta de Twitter, Serrano compartió un vídeo donde capta a Suárez Gomís que, sentado en una mesa aledaña a la del periodista, en un principio, trata de evadirlo. En la publicación puede observarse cuando un hombre se acerca a Serrano y éste le explica que el actor rompió sus lentes y luego de la agresión, continuaba atacandolo.

"No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", se escucha decir a Serrano, dirigiéndose a Gomís. "¿No dijiste que me ibas a romper la madre?", insiste.

Por lo que el actor, más adelante, responde: "La verdad, wey. ¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono". Puede apreciarse cómo el actor reconoce que rompió los lentes del periodista, "tal y como a ti se te da tu pinche gana meterte conmigo en tus redes sociales".



Hija de Mariana Levy denuncia violencia de su ex

Paula la segunda hija de Mariana Levy (q.e.p.d.), usó su cuenta de Instagram para denunciar que estaba viviendo violencia doméstica, a través de un par de mensajes que al poco tiempo borró y posteriormente aseguró que los programas de espectáculos habían sacado de contexto lo que escribió y pidió que no se les hiciera caso.

"Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave; por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían; minimizando cosas horribles que me hicieron mierda de mil maneras. Alejándome cada vez de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar", escribió la segunda hija de Mariana Levy (q.e.p.d.)".

Luego aparecieron en sus historias un par de fotografías de ella, mostrando su rostro de abajo hacía arriba, donde se podía apreciar uno moretones en la zona de mandíbula, acompañada del mensaje: "Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma".

Más tarde Paula posteó un mensaje en el que asegura que sí sufrió violencia pero hace tres años de una expareja, quien actualmente la sigue acosando a través de redes sociales y quien enfrenta un proceso legal, por lo que no puede dar muchos detalles al respecto.

La cantante Ana Bárbara, quien fuera durante un tiempo esposa de José María Fernández "El Pirru", padre de Paula, aseguró que le gustaría estar más cerca de la joven, pero al no ser la madre biológica o legal no podía hacer mucho, pero que esperaba que estuviera bien y que sabía que estaba para ella cuando quisiera.



Grupo Firme va al Zócalo

El 6 de mayo el Grupo Firme recibió un reconocimiento por su trayectoria, de manos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde además anunciaron que en una fecha próxima esta banda originaria de Tijuana ofrecerá un concierto en el Zócalo Capitalino.

El vocalista Eduin Caz agradeció la invitación de la jefa de gobierno e impulsó a los jóvenes a que luchen por conseguir sus sueños.

“Son jóvenes que han salido adelante y representan mucho en términos no sólo de su propia música, sino que han abierto las puertas a la diversidad”, dijo la jefa de gobierno. Sheinbaum dijo que se pondrían de acuerdo con la fecha para que la agrupación se presente en la plancha del Zócalo capitalino.



Heard vs Deep: Van por un segundo round

Esta semana el juicio contra Amber Heard llegó a una segunda etapa, donde ahora fue la actriz quien subió al estrado para dar su testimonio, en el cual se han ventilado detalles como el abuso de sustancias tóxicas por parte de Johnny Depp y hasta agresiones sexuales por parte del actor a su exesposa.

Antes de dar su declaración Amber Heard decidió despedir a su equipo de prensa, porque no estaba contenta con la imagen que los medios estaban dando de ella y este proceso legal, así que cambió a la agencia Precision Strategies por Shane Communications.

Lee también: Amber Heard entra en pánico cuando Johnny Depp se le acerca en el juicio

Entre las cosas que la actriz de Acuaman dijo de Depp; está su acusación de que el actor la agredió sexualmente con una botella, mientras se encontraba totalmente alcoholizado, celarla constantemente sobre todo con el actor James Franco y golpearla en repetidas ocasiones; incluso, la actriz ha señalado que se acostumbró a vivir con las diferentes "personalidades" del actor, pues su estado de ánimo dependía de la sustancia psicoactiva o el licor que consumía.

También se dio a conocer una situación que se dio en la corte, cuando en un descanso Amber bajó del estrado justo en el momento en que Johnny Depp intentaba salir de la sala por la puerta que estaba cerca de ella, por lo que al verlo dirigirse hacía su dirección Heard reaccionó con pánico, así que un guardia de la corte detuvo al actor hasta que Amber pudo pasar hacía donde estaba su equipo legal, mientras el protagonista de "Piratas del Caribe" alzaba los hombros sin entender qué pasaba.



