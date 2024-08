Mariah Carey dio a conocer que, este fin de semana, falleció su madre Patricia y su hermana Alison, situación que la tiene en una situación muy sensible, por lo que pidió a los medios y a sus seguidores permitirle vivir su duelo en total discreción.

Fue a través de la revista "People" que Mariah habló del deceso de Patricia y Alison.

La cantante de 55 años expresó que la primera en fallecer fue su madre y, más tarde, su hermana mayor también perdió la vida.

"Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado, lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", confió a la revista.

Sin embargo, la intérprete de "All I want for Christmas is you" no dio a conocer qué produjo la muerte de ambas.

Aunque por sus declaraciones, podría deducirse que su madre ya estaba previamente delicada de salud, pues ya tenía 87 años y se dijo agradecida por haber pasado con ella sus últimos días.

"Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera", ahondó.

En esta misma publicación, Carey pidió respeto por el duelo que está pasando, por lo que pidió que le dejaran vivir su duelo en completa privacidad.

"Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible".

Patricia Hickey estuvo casada con el padre de Mariah, Alfred Roy Carey, hasta 1972, año en que la cantante tenía apenas tres años.

Además de a Mariah, la pareja tuvo a Alison y a Morgan.

En su autobiografía "The meaning of Mariah Carey", publicada en 2020, la soprano escribió acerca de la complicada relación que sostenía con su madre que, a lo largo de toda su vida, fue de altos y bajos.

"Mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades encontradas, nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arco iris de emociones", explicó.

Sostuvo que a su madre la dominaron sentimientos hacia ellas relacionados con el "orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción".

Sin embargo, aseguró que su amor por ella sería eterno y, de hecho, dedicó su obra a Patricia:

"Te amaré lo mejor que pueda, siempre".

