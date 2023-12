Ex de Mariah Carey rompe el silencio sobre su ruptura amorosa con la cantante

Los tintineantes cascabeles navideños no trajeron las mejores noticias para Mariah Carey, la talentosa voz detrás de "All I Want for Christmas Is You". Previo a la Navidad, se reveló que su relación con el joven Bryan Tanaka, 14 años menor que ella, llegó a su fin.

La ahora expareja compartió siete años juntos. Según informes de "Pagesix", la ruptura se debió a la visión a futuro del bailarín, que no se alineaba con el camino de la autodenominada "reina de la Navidad".

"Él quiere tener una familia. Ella no está ahí", señaló una fuente al medio. Es importante recordar que Carey ya es madre de Moroccan y Monroe, de 12 años, fruto de su relación con Nick Cannon, mientras que Tanaka no tiene hijos. Ante lo difundido en los medios, fue Tanaka quien optó por romper el silencio, asegurando que la separación fue mutua.

En un comunicado publicado recientemente en sus redes, el bailarín, quien suele ser parte de los espectáculos de Carey, explicó: "Nuestra decisión de tomar caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos por estos viajes separados, lo hacemos con profundo respeto y un abrumador sentido de gratitud por el invaluable tiempo que dedicamos".

Añadió que siempre atesorará los recuerdos vividos a lo largo de los años y expresó su amor por la artista y sus hijos.

Tanaka también agradeció el apoyo de sus fanáticos en estos momentos difíciles. Sin embargo, Mariah aún no ha compartido su versión de los acontecimientos en su vida amorosa.

Los talentosos artistas comenzaron a ser vinculados en 2016 y desde entonces fueron inseparables. Sin embargo, recientemente, el bailarín se ha visto ausente en las presentaciones y eventos importantes de Mariah, quien se encontraba de gira.

