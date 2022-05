Muere Mike Hagerty, el portero de la serie "Friends"

El actor Mike Hagerty quien es conocido por haber interpretado al señor Treeger en la serie norteamericana "Friends", murió el día de ayer, 5 de mayo, a los 67 años de edad.

De acuerdo con diversos medios, la noticia fue compartida por la comediante y actriz estadounidense Bridget Everett, a través de sus redes sociales.

Hasta ahora se desconocen las causas de la muerte del “portero” del edificio donde vivían Joey, Chandler, Monica y Rachel.

Bridget Everett escribió recientemente en Twitter, “Mike Hagerty fue un gran actor y un gran hombre. lo voy a extrañar. El vive por siempre en nuestros corazones” junto a una fotografía en la que se les observa a los dos actores haciendo tiro con arco.

Mike Hagerty was a great actor and a great man

I'm going to miss him

He lives forever in our hearts pic.twitter.com/Etue4omVp8

— Jay Duplass (@jayduplass) May 6, 2022