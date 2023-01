El exitoso programa de televisión "Los Simpson" rindió homenaje al editor musical Chris Ledesma, luego de que se diera a conocer su sensible fallecimiento a los 64 años.

El músico trabajó en cada uno de los episodios desde 1989 hasta su renuncia en mayo de 2022, por lo que realizó una carrera de 33 años junto a la empresa, asimismo hizo proyectos para películas como "Robin Hood: Men in Tights" o "Pure Country".

Durante el último capítulo del programa animado: se colocó una fotografía al final de este donde se observa a Ledesma junto a Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie sentados en el icónico sofá rojo.

Lee también: Bad Bunny desata polémica y memes por su reacción con fan: Chumel y Farruko lo critican

El memorial estuvo acompañado de la leyenda: “En memoria amorosa de Chris Ledesma”.



El editor estudió en el Instituto de las Artes de California, lugar en el que pasó la mayor parte de su vida y también se especializó en dirección orquestal en el Conservatorio de Música de San Francisco.

Asimismo se convirtió en guía turística en Universal Studios Hollywood en 1984.

El pasado 16 de septiembre, Ledezma habría tuiteado un mensaje respecto a su cariño por ”Los Simpson" .

Lee también: Maribel Fernández, "La Pelangocha", denuncia robo por 27 mil pesos en un banco del EdoMex

“Tengo 23.242 días. He trabajado en Los Simpson durante 11.621 días. Nacido el 28/01/1958. Primer día en #TheSimpsons 22/11/1989” y agregó: “Ya no muchos pueden decir que han trabajado en CUALQUIER trabajo durante LITERALMENTE la mitad de sus vidas”.

Tras la fuerte noticia, el equipo creativo de la serie también ha despedido al artista en redes sociales. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Chris Ledesma era un tipo dulce y tonto con un corazón gigante: su increíble vida musical se desarrolla a lo largo de 33 años de @TheSimpsons”, señaló Matt Selman, productor ejecutivo.

Otros recordaron anécdotas que pasaron junto al ahora desaparecido: “Me sorprendió y me entristeció saber del reciente fallecimiento de Chris Ledesma. Muy amablemente hizo los arreglos para que me sentara en la sesión de puntuación de mi episodio "Black Eyed, Please" (él está en la camisa roja, ese soy yo a la derecha). Un tipo maravilloso que realmente amaba su trabajo. DEP Chris”.

I was shocked and saddened to learn of Chris Ledesma's recent passing. He very kindly arranged for me to sit in on the scoring session for my episode "Black Eyed, Please" (he's in the red shirt, that's me on the right). A wonderful guy who genuinely loved his job. RIP Chris. pic.twitter.com/ojFnNjftzG

— Matthew Schofield (@Mr_Schofield) January 3, 2023