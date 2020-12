Muere César Árias, actor de doblaje que dio voz a Dumbledore

El actor de doblaje César Arias de la Cantolla, conocido por haber dado voz al personaje de Dumbledore en la saga de "Harry Potter", falleció hoy, provocando una gran pérdida entre los fans y sus amigos.

Fue el también actor de doblaje Eduardo Garza, quien ha interpretado a Krillin de "Dragon Ball" y Elmo de "Plaza Sésamo", quien dio a conocer el deceso del intérprete a través de redes sociales.

En su mensaje no solo se despidió de un compañero, sino de un "gran amigo, un gran maestro" que siempre tenía un espíritu joven y era un profesional.



Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias

— Lalo Garza (@LaloGarx) December 21, 2020