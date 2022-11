MTV Europe Music Awards 2022: Cuándo, dónde verlos y los nominados

Harry Styles, Taylor Swift y Rosalía lideran nominaciones de los premios MTV Europe Music Awards, la ceremonia de entrega se llevarán a cabo el día de mañana en la ciudad de Dusseldorf, Alemania.

Con cinco nominaciones, Rosalía intentará revalidar este domingo su condición de estrella internacional en los EMA de MTV frente al principal candidato, Harry Styles, en una gala que contará con actuaciones de Muse y David Guetta, entre otros.

Será a orillas del Rin en la señorial capital de Renania del Norte-Westfalia, en Düsseldorf (Alemania), ciudad que el astronauta que sirve de efigie a estos populares galardones musicales nunca había pisado pero que ya probó su solvencia en este tipo de eventos hace más de una década cuando acogió los fastos de Eurovisión 2011.

Precisamente dos premios de MTV, los concedidos al mejor vídeo latino y mejor coreografía por "Con altura" en la rama de estos galardones que se celebra en EE.UU., los Video Music Awards (VMA), fueron los que hace solo tres años empezaron a cristalizar el verdadero alcance de Rosalía en el imaginario global tras el lanzamiento de "El mal querer" (2018).

A falta de saber si dejará también su huella por fin en los Europe Music Awards, no está prevista su asistencia al evento, como tampoco la del resto de principales candidatos a reyes de la noche, véase el citado Harry Styles (con 7 nominaciones), Taylor Swift (con seis) y Nicki Minaj (con cinco).

La representación hispanohablante entre los nominados no se queda en Rosalía, puesto que el puertorriqueño Bad Bunny podría lograr con "Me porto bonito" junto a Chencho Corleone el EMA a la mejor colaboración del año, igual que su compatriota Rauw Alejandro y la colombiana Shakira con "Te felicito".

Además, se entregarán distinciones en las categorías de "mejor artista latino" (con Rosalía, Anitta, Bad Bunny, Becky G, J Balvin y Shakira como candidatos) y "mejor artista español" (de nuevo con el nombre de la catalana entre los aspirantes frente a Quevedo, Fito & Fitipaldis, Bad Gyal y Dani Fernández).

La artista musical Rita Ora y el actor, guionista y director Taika Waititi llevarán las riendas de un "show" que desde el PSD Bank Dome acogerá este año actuaciones de un gran número de artistas emergentes como Gayle junto a nombres más rodados como Muse, David Guetta, OneRepublic, Ava Max o Lewis Capaldi.

En la ceremonia de entrega estarán los ganadores de Eurovisión 2022, los ucranianos Kalush Orchestra, en un momento en el que el conflicto de su país con Rusia sigue activo. Sus proclamas políticas marcaron la gala del último festival europeo y no sería de extrañar que el grupo volviera a hacer uso de la palabra aprovechando esta plataforma privilegiada de los EMAs.

Lee también: Flor Amargo se libera y compra la ropa de sus sueños: "Cuando era niña odiaba los vestidos"

¿Cuándo y donde ver los MTV Europe Music Awards 2022?

El vento de los MTV Europe Music Awards 2022 es el 13 de noviembre, la ceremonia podrá seguirse en 170 países del mundo a través del canal MTV, y también se podrán ver a través de la página de MTV y a través de Paramount+ a partir de las 21 horas.



¿Quiénes son los nominados?

Mejor artista de K-Pop

Lisa

Itzy

BTS

Blackpink

Seventeen

Twice

Mejor artista Alemán

Badmónzjay

Giant Rooks

Nina Chuba

Kontra K

Leony

Mejor artista Nuevo

Baby Keem

Seventeen

Stephen Sánchez

Dove Cameron

Gayle

Teems

Mejor artista Push

Priscilla Renea

Saucy Santana

Omar Apollo

Jaylah Hickmon

Seventeen

JVKE

Stephen Sánchez

Gayle

Nessa Barret

Wet Leg

Mae Muller

Shenseea

Mejor artista pop

Taylor Swift

Doja Cat

Lizzo

Harry Styles

Billie Elish

Ed Sheeran

Mejor Artista Asiático

TOMORROW X TOGETHER

Maymay entrata

Pavida Moriggi

The Rampage from Exile Tribe

Niki

Mejor Artista Canadiense

The Weekend

Jonnhy Orlando

Drake

Abril Lavigne

Tate Mc Rae

Mejor Artista Latino

Anitta

Shakira

Rosalía

Bad Bunny

J Balvin

Becky G

Mejor Artista Africano

Burna Boy

Aira Starr

Zuchu

Musa Keys

Black Sheriff

Toms

Mejor Canción

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

Harry Styles - "As It Was"

Jack Harlow - "First Class"

Lizzo - "About Damn Time"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

ROSALÍA - "DESPECHÁ"

Mejor video

BLACKPINK - "Pink Venom"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)"

Mejor Artista

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Mejor Colaboración

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "STAYING ALIVE"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - "Sweetest Pie"

Post Malone ft. Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Shakira ft. Rauw Alejandro - "Te Felicito"

Tiësto & Ava Max - "The Motto"

Mejor Presentación en vivo

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Mejor artista rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor artista alternativo

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Mejor artista R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Mejor Video Largo

Foo Fighters - "Studio 666"

ROSALÍA - "MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)"

Stormzy - "Mel Made Me Do It"

Taylor Hawkins Tribute concert, London's Wembley Stadium

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)"

Video por el bien

Ed Sheeran - "2step (feat. Lil Baby)"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Latto - "P*ssy"

Lizzo - "About Damn Time"

Sam Smith - "Unholy (feat. Kim Petras)"

Stromae - "Fils de joie"

Fandom mas grande

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Mejor representación del metaverso

BLACKPINK - "The Virtual" | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber - "An Interactive Virtual Experience" | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

La transmisión será a través de los canales televisivos de MTV o a través de la página web del canal a partir de las 9 pm. Los presentadores serán el actor y director Taika Waititi y la cantante Rita Ora.

rad