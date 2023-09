Morrissey celebrará 40 años de su carrera en México y estos son los detalles de su concierto

Durante cinco años, unos de los más exitosos de su carrera, Morrissey fue vocalista de la Banda The Smiths, de 1983 a 1988 pero el legado de su música ha permanecido, y parece que permanecerá para siempre.

Fue dentro de esta banda de rock que el cantante británico comenzó a brillar por su capacidad vocal y sus profundas interpretaciones; discos como su homónimo "The Smiths" o "Meat is murder", no sólo consagraron a la agrupación como una de las más grandes de los 80, también lanzaron a Morrissey a la fama.

A finales de los 80, el intérprete decidió emprender su camino en solitario y desde entonces, ha lanzado 17 materiales discográficos y se ha presentado en varias ciudades alrededor del mundo. Este próximo 10 de septiembre y tras varios años de ausencia, regresará a los escenarios mexicanos con un único concierto que desde ya promete ser todo un suceso.

Una celebración a sus 40 años

Pero la fecha no ha sido escogida al azar, y es que en este 2023 Morrissey cumple 40 años de trayectoria, un pretexto perfecto para festejar junto a sus fans.

La velada iniciará en punto de las 20:00 horas, en el Palacio de los deportes, pero se recomienda a los asistentes llegar un poco antes, ya que la entrada será general.

Dentro del setlist que el británico ha interpretado en otros países como Irlanda o su tierra natal, Reino Unido está compuesto por temas que hizo famosos junto a sus compañeros de The Smiths como "Please Please Please let me get what I want" o "Half a person"; además de icónicas canciones de su etapa en solitario como "Everyday is like sunday" o uno de sus mayores éxitos "Fusrt gang to die".

Pero lo que más llama la atención es que en sus conciertos, como lo dice uno de los títulos de su disco "Meat is murder", no está permitido el consumo de carne y, en algunos casos, de cerveza. Esta medida ya la ha llevado a cabo en nuestro país en varias de sus presentaciones, incluyendo la del festival Vive Latino 2018.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Existen distintas formas de llegar al Palacio de los Deportes, principalmente por transporte público, la primera opción es el metro llegando por la línea 9 bajando en la estación Velódromo, cruzando el puente peatonal en dirección al inmueble.

O bien por Metrobús, bajando en la estación Goma del metrobús y caminando cerca de 5cuadras sobre Río Churubusco, hasta las puertas principales del llamado Domo de cobre.

